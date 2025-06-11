Какими деньгами наполняют бюджет Украины (инфографика) — Finance.ua

Какими деньгами наполняют бюджет Украины (инфографика) Сегодня 20:00 — Казна и Политика

Какими деньгами наполняют бюджет Украины (инфографика)

По данным Минфина, по состоянию на 9 июня 2025 года, $48,6 млрд в украинский бюджет поступило от ЕС.

$30,2 млрд — от США, в рамках инициативы G7 ERA — $14,7 млрд, от МВФ за это время поступило $12,8 млрд, от Японии — $8,5 млрд.

Канада предоставила больше, чем Всемирный банк: $5,4 млрд и $5,3 млрд соответственно, Великобритания — $3 млрд, Германия — $1,7 млрд. В меньшей степени к финансированию бюджета присоединялись другие страны ЕС и G7.

Эти средства направлялись на покрытие дефицита госбюджета, обеспечение социальных расходов и поддержку критической инфраструктуры. Часть помощи была предоставлена в виде грантов, часть — как льготные кредиты.

Напомним, в мае Украина получила от Евросоюза еще 1 млрд евро за счет активов рф. Также сообщалось, что Британия выделит Украине еще 3 млрд долларов из замороженных российских активов.

В июне Украина и Япония заключили соглашение о предоставлении 3 млрд долларов из замороженных активов рф.

Слово і Діло По материалам:

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