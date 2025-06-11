Какими деньгами наполняют бюджет Украины (инфографика) — Finance.ua

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Какими деньгами наполняют бюджет Украины (инфографика)

Казна и Политика
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Какими деньгами наполняют бюджет Украины (инфографика)
Какими деньгами наполняют бюджет Украины (инфографика)
По данным Минфина, по состоянию на 9 июня 2025 года, $48,6 млрд в украинский бюджет поступило от ЕС.
$30,2 млрд — от США, в рамках инициативы G7 ERA — $14,7 млрд, от МВФ за это время поступило $12,8 млрд, от Японии — $8,5 млрд.
Канада предоставила больше, чем Всемирный банк: $5,4 млрд и $5,3 млрд соответственно, Великобритания — $3 млрд, Германия — $1,7 млрд. В меньшей степени к финансированию бюджета присоединялись другие страны ЕС и G7.
Какими деньгами наполняют бюджет Украины (инфографика)
Эти средства направлялись на покрытие дефицита госбюджета, обеспечение социальных расходов и поддержку критической инфраструктуры. Часть помощи была предоставлена в виде грантов, часть — как льготные кредиты.
Напомним, в мае Украина получила от Евросоюза еще 1 млрд евро за счет активов рф. Также сообщалось, что Британия выделит Украине еще 3 млрд долларов из замороженных российских активов.
В июне Украина и Япония заключили соглашение о предоставлении 3 млрд долларов из замороженных активов рф.
По материалам:
Слово і Діло
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