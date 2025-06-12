Сколько пенсий и соцвыплат профинансировано: ПФ показал статистику — Finance.ua
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Сколько пенсий и соцвыплат профинансировано: ПФ показал статистику

Казна и Политика
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Сколько пенсий и соцвыплат профинансировано: ПФ показал статистику
Сколько пенсий и соцвыплат профинансировано: ПФ показал статистику
Как сообщили в Пенсионном фонде Украины, по состоянию на 11 июня профинансированы следующие выплаты:
  • на пенсионные выплаты — 29,3 млрд грн, в том числе через АО «Укрпочта» — 5,4 млрд грн, через уполномоченные банки — 23,9 млрд грн;
  • на жилищные субсидии и льготы — 1193,4 млн грн;
  • на страховые выплаты — 1906,2 млн грн, в том числе на оплату больничных — 674,6 млн грн.
В июне предоставлено 366,1 тыс. услуг лицам, обратившимся в органы Пенсионного фонда Украины.
Примечательно, что Пенсионный фонд Украины активно внедряет электронные сервисы, которые уменьшают количество бюрократических барьеров, устраняют человеческий фактор при принятии решений, повышают прозрачность и контролируемость всех этапов обработки обращений и создают равные условия доступа к государственным сервисам для всех граждан.
  • Электронные больничные (э-больничные): медицинские заключения автоматически поступают в систему ПФУ и превращаются в листки нетрудоспособности. Они мгновенно отображаются в личном кабинете работника и работодателя.
  • Электронные трудовые книжки: с 2021 г. все записи о трудовой деятельности ведутся только в электронном формате. Это стало основой для автоматического назначения и перерасчета пенсий без очередей и межличностного взаимодействия.
Около 80 тыс. пенсий назначено автоматически.
  • Государственный реестр социального страхования: единый реестр, аккумулирующий информацию о стаже и взносах для назначения пенсий, выплат в случае временной нетрудоспособности, компенсаций из-за несчастных случаев на производстве, страховых выплат для безработных.
Каждый пользователь может самостоятельно проверить взносы и стаж онлайн через портал или мобильное приложение ПФУ.
  • Онлайн-справки о страховом стаже (ОК-5/ОК-7): мгновенное получение информации о стаже и взносах — одна из самых популярных услуг среди пользователей. Доступна через кабинет ПФУ или интегрирована в приложение «Дія».
По материалам:
Finance.ua
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