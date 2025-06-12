НБУ прокомментировал ситуацию относитльно уровня инфляции в мае — Finance.ua

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НБУ прокомментировал ситуацию относитльно уровня инфляции в мае

Казна и Политика
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НБУ прокомментировал ситуацию относитльно уровня инфляции в мае
НБУ прокомментировал ситуацию относитльно уровня инфляции в мае
Как сообщает НБУ, в мае 2025 года инфляция ускорилась до 15,9% в годовом исчислении. В месячном исчислении цены выросли на 1,3%.
Об этом свидетельствуют данные, опубликованные Государственной службой статистики Украины.
Причины роста
Отклонение от прогнозной траектории было обусловлено прежде всего стремительным подорожанием сырых продуктов питания вследствие неблагоприятных погодных условий весной и активного экспорта продовольствия.
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Цены на продукты питания выросли до 26,4%
Цены на сырые продукты в мае стремительно росли в годовом исчислении. Так, существенно ускорилось подорожание свинины, курятины, говядины, яиц, молока на фоне активного экспорта, высоких внешних цен, повышения себестоимости производства и снижения поголовья свиней и КРС.

Базовая инфляция ускорилась до 12,3%

Подорожание обработанных продовольственных товаров в мае ускорилось до 18,0%. Темпы роста цен на хлеб, мясопродукты, некоторую молочную продукцию (в частности, сыры, сметану, сливки) и безалкогольные напитки повысились под влиянием подорожания продовольственного сырья и дальнейшего увеличения расходов предприятий на оплату труда.
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Темпы роста стоимости непродовольственных товаров не изменились (3,8% г/г), оставаясь умеренными, учитывая сохранение устойчивой ситуации на валютном рынке.
Сообщается, что по сравнению с апрелем быстрее росла стоимость услуг ресторанов и гостиниц, услуг по личному уходу, амбулаторных услуг.
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Чего ждать
Как отмечает Нацбанк, в дальнейшем ожидается замедление инфляции по широкому спектру товаров и услуг. Из-за расширения предложения продовольствия на фоне поступления новых урожаев.
Замедлению инфляции будут способствовать лучшая, чем в прошлом году, ситуация в энергетике, уменьшение мировых цен на нефть и ослабление внешнего ценового давления, а также дальнейшее влияние мер монетарной политики НБУ.
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По материалам:
Finance.ua
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