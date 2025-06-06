НБУ рассказал о бюджетном курсе гривны к доллару — Finance.ua

НБУ рассказал о бюджетном курсе гривны к доллару
Правительство Украины при планировании бюджета закладывает расчетный курс гривны по отношению к доллару. Этот показатель не является целью НБУ.
Об этом заявил заместитель главы НБУ Сергей Николайчук, сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг на Youtube.
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«К нам апеллируют с тем прогнозом обменного курса, который закладывается в бюджет. Но это то тот технический показатель, который используется при прогнозировании, при планировании правительством», — сказал он.
Николайчук отметил, что валютно-курсовая политика НБУ, прежде всего, нацелена на обеспечение монетарных целей.
Он заявил, что бюджетный показатель курса гривны доллара «не является каким-то указателем для Национального банка».
Кроме того, глава НБУ отметил, что текущая валютно-курсовая политика — оптимальна.
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«Ключевой мандат Национального банка обеспечения именно ценовой стабильности и финансовой стабильности. Вопросы фискальной политики не входят в зону полномочий и сферы ответственности Национального банка», — сказал он в ответ на вопрос о том, что текущий курс гривны к доллару отличается от бюджетного.
По его словам, макрофинансовая стабильность и устойчивость — это наше общественное благо, на котором базируется все, начиная от возобновления кредитования и привлечения инвестиций.
«Национальный банк никогда не давал никаких заверений в курсовой политике, особенно в вопросах связанных с фискальной составляющей. Мы неоднократно это подчеркивали», — добавил Пышный.
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