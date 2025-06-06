НБУ рассказал о бюджетном курсе гривны к доллару — Finance.ua

НБУ рассказал о бюджетном курсе гривны к доллару Сегодня 21:00

НБУ рассказал о бюджетном курсе гривны к доллару

Правительство Украины при планировании бюджета закладывает расчетный курс гривны по отношению к доллару. Этот показатель не является целью НБУ.

Об этом заявил заместитель главы НБУ Сергей Николайчук, сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг на Youtube

Читайте также Украинцы теряют интерес к доллару: что взамен

«К нам апеллируют с тем прогнозом обменного курса, который закладывается в бюджет. Но это то тот технический показатель, который используется при прогнозировании, при планировании правительством», — сказал он.

Николайчук отметил, что валютно-курсовая политика НБУ, прежде всего, нацелена на обеспечение монетарных целей.

Он заявил, что бюджетный показатель курса гривны доллара «не является каким-то указателем для Национального банка».

Кроме того, глава НБУ отметил, что текущая валютно-курсовая политика — оптимальна.

Читайте также Банки Уолл-стрит прогнозируют обвал доллара

«Ключевой мандат Национального банка обеспечения именно ценовой стабильности и финансовой стабильности. Вопросы фискальной политики не входят в зону полномочий и сферы ответственности Национального банка», — сказал он в ответ на вопрос о том, что текущий курс гривны к доллару отличается от бюджетного.

По его словам, макрофинансовая стабильность и устойчивость — это наше общественное благо, на котором базируется все, начиная от возобновления кредитования и привлечения инвестиций.

«Национальный банк никогда не давал никаких заверений в курсовой политике, особенно в вопросах связанных с фискальной составляющей. Мы неоднократно это подчеркивали», — добавил Пышный.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.