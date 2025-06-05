Банки Уолл-стрит прогнозируют обвал доллара — Finance.ua
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Банки Уолл-стрит прогнозируют обвал доллара

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Банки Уолл-стрит прогнозируют обвал доллара
Банки Уолл-стрит прогнозируют обвал доллара
Банки Уолл-стрит усиливают свои заявления о дальнейшем ослаблении доллара из-за снижения процентных ставок, замедления экономического роста и торговой и налоговой политики президента США Дональда Трампа.
Как говорится в материале Bloomberg, Morgan Stanley заявил, что доллар упадет до уровней, которые последний раз наблюдались во время пандемии Covid-19, к середине следующего года, в то время как JPMorgan Chase & Co. остается отрицательно настроенным по отношению к американской валюте.
В Goldman Sachs Group Inc. заявили, что усилия Вашингтона по исследованию альтернативных источников доходов, если тарифы будут сдерживаться, могут быть еще более отрицательными для доллара.

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«Мы считаем, что формируется среднесрочный нарратив вокруг более слабого доллара», — сказал Аруп Чаттерджи, стратег Wells Fargo в Нью-Йорке.
Также прогнозируется падение доходности 10-летних казначейских облигаций США до 4% к концу 2025 г. и дальнейшее снижение в 2026 г. на фоне ожидаемого снижения ставки ФРС на 175 базисных пунктов.
Инвесторы внимательно следят за рынком труда США и налоговыми инициативами Трампа, которые могут затронуть иностранный капитал. По мнению Goldman Sachs, доллар остается переоцененным примерно на 15%, что указывает на дальнейшее его ослабление из-за изменения глобальных инвестиционных потоков.
По материалам:
НВ
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