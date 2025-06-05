Банки Уолл-стрит прогнозируют обвал доллара — Finance.ua

Банки Уолл-стрит прогнозируют обвал доллара Сегодня 07:34 — Валюта

Банки Уолл-стрит прогнозируют обвал доллара

Банки Уолл-стрит усиливают свои заявления о дальнейшем ослаблении доллара из-за снижения процентных ставок, замедления экономического роста и торговой и налоговой политики президента США Дональда Трампа.

Как говорится в материале Bloomberg , Morgan Stanley заявил, что доллар упадет до уровней, которые последний раз наблюдались во время пандемии Covid-19, к середине следующего года, в то время как JPMorgan Chase & Co. остается отрицательно настроенным по отношению к американской валюте.

В Goldman Sachs Group Inc. заявили, что усилия Вашингтона по исследованию альтернативных источников доходов, если тарифы будут сдерживаться, могут быть еще более отрицательными для доллара.

«Мы считаем, что формируется среднесрочный нарратив вокруг более слабого доллара», — сказал Аруп Чаттерджи, стратег Wells Fargo в Нью-Йорке.

Также прогнозируется падение доходности 10-летних казначейских облигаций США до 4% к концу 2025 г. и дальнейшее снижение в 2026 г. на фоне ожидаемого снижения ставки ФРС на 175 базисных пунктов.

Инвесторы внимательно следят за рынком труда США и налоговыми инициативами Трампа, которые могут затронуть иностранный капитал. По мнению Goldman Sachs, доллар остается переоцененным примерно на 15%, что указывает на дальнейшее его ослабление из-за изменения глобальных инвестиционных потоков.

НВ По материалам:

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