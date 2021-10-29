Арендные ставки в ТРЦ Киева откатились на 20 лет назад: чего ожидать в ближайшие годы

Пандемия оказала большое влияние на рынок торговой недвижимости Украины. Очень сильно пострадали товарооборот (снизился до уровня 2005 года) и посещаемость торговых центров, что сказалось на потребительских настроениях с одной стороны и арендных ставок (снизились до уровня 2001 года) — с другой.
Об этом сообщает РБК-Украина REALTY со ссылкой на информацию с пресс-конференции компании UTG.
По данным UTG, за последние два «пандемических» года в столице введены в эксплуатацию новые ТЦ суммарной арендной площадью 233 380 кв.м.
В 2021 на рынок вышли ТРЦ Respublika Park (135 000 кв. м, запланированное открытие 12 ноября), XiT Mall (9 600 кв. м), Black One (2 500 кв. м).
В 2020 — только один ТРЦ Retroville (86 280 кв. м).
По уровню насыщенности торговыми площадями Киев с показателем 658 кв. м на 1000 жителей обогнал главные торговые столицы СНГ — Москву (628 кв. м), Санкт-Петербург (571 кв. м) и ряд городов Восточной Европы.
Кроме того, на этапе разработки и строительства находятся еще 36 объектов.
«На фоне ограниченного количества активных ритейлеров, открытие любого крупноформатного торгового центра ощутимо влияет на показатель среднерыночной вакантности, затрудняет привлечение арендаторов», — комментирует руководитель Департамента стратегического консалтинга UTG Константин Олейник.
По его словам, по состоянию на 2021 год средневзвешенная вакантность в торговых центрах Киева составила 10%.
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