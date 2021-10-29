0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 259 0

Арендные ставки в ТРЦ Киева откатились на 20 лет назад: чего ожидать в ближайшие годы

Арендные ставки в ТРЦ Киева откатились на 20 лет назад: чего ожидать в ближайшие годы

Пандемия оказала большое влияние на рынок торговой недвижимости Украины. Очень сильно пострадали товарооборот (снизился до уровня 2005 года) и посещаемость торговых центров, что сказалось на потребительских настроениях с одной стороны и арендных ставок (снизились до уровня 2001 года) — с другой.

Об этом сообщает РБК-Украина REALTY со ссылкой на информацию с пресс-конференции компании UTG.

По данным UTG, за последние два «пандемических» года в столице введены в эксплуатацию новые ТЦ суммарной арендной площадью 233 380 кв.м.

В 2021 на рынок вышли ТРЦ Respublika Park (135 000 кв. м, запланированное открытие 12 ноября), XiT Mall (9 600 кв. м), Black One (2 500 кв. м).

В 2020 — только один ТРЦ Retroville (86 280 кв. м).

По уровню насыщенности торговыми площадями Киев с показателем 658 кв. м на 1000 жителей обогнал главные торговые столицы СНГ — Москву (628 кв. м), Санкт-Петербург (571 кв. м) и ряд городов Восточной Европы.

Кроме того, на этапе разработки и строительства находятся еще 36 объектов.

«На фоне ограниченного количества активных ритейлеров, открытие любого крупноформатного торгового центра ощутимо влияет на показатель среднерыночной вакантности, затрудняет привлечение арендаторов», — комментирует руководитель Департамента стратегического консалтинга UTG Константин Олейник.

По его словам, по состоянию на 2021 год средневзвешенная вакантность в торговых центрах Киева составила 10%.

По материалам РБК-Украина
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.