Укргазбанк подписал соглашения с банком ОАЭ на $35 млн

Государственный Укргазбанк заключил первые соглашения с крупнейшим частным банком ОАЭ Mashreq bank относительно структурированного торгового финансирования.

Сумма сделок составляет около $35 млн сроком до 60 дней, сообщает госбанк.

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Это означает, что Украина будет импортировать нефтепродукты для дальнейшей переработки и экспорта уже готовой продукции.

Соглашение поддержала Международная финансовая корпорация (IFC), а Mashreq bank выступил подтверждающим банком.

Банк видит значительные перспективы в украинском рынке, а мы, в свою очередь, надеемся на плодотворное взаимодействие.

Mashreq bank является крупнейшим частным банком в ОАЭ, имеет филиалы в Лондоне, Гонконге и Нью-Йорке.