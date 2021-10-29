Укргазбанк подписал соглашения с банком ОАЭ на $35 млн

Государственный Укргазбанк заключил первые соглашения с крупнейшим частным банком ОАЭ Mashreq bank относительно структурированного торгового финансирования.
Сумма сделок составляет около $35 млн сроком до 60 дней, сообщает госбанк.
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Это означает, что Украина будет импортировать нефтепродукты для дальнейшей переработки и экспорта уже готовой продукции.
Соглашение поддержала Международная финансовая корпорация (IFC), а Mashreq bank выступил подтверждающим банком.
Банк видит значительные перспективы в украинском рынке, а мы, в свою очередь, надеемся на плодотворное взаимодействие.
Mashreq bank является крупнейшим частным банком в ОАЭ, имеет филиалы в Лондоне, Гонконге и Нью-Йорке.
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