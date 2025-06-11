«Нибулон» подписал соглашение о реструктуризации долга — Finance.ua
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«Нибулон» подписал соглашение о реструктуризации долга

Фондовый рынок
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«Нибулон» подписал соглашение о реструктуризации долга
«Нибулон» подписал соглашение о реструктуризации долга
«Нибулон» подписал соглашение о реструктуризации долга в партнерстве с European Bank for Reconstruction and Development (EBRD), European Investment Bank и Немецким банком развития (DEG), пишет компания.
Соглашение, подписанное 28 мая 2025 года, охватывает кредитный портфель «Нибулона» в ЕБРР, ЕИБ и DEG. Оно отображает постоянное сотрудничество между сторонами и общую приверженность поиску практических решений в условиях войны.
«Это соглашение о реструктуризации — исключительное достижение, подчеркивающее прочное партнерство и неизменную поддержку наших банков-партнеров. Их вера в долгосрочное видение „НИБУЛОНА“ и будущее Украины действительно вдохновляет. Вместе мы заложили фундамент не только для стабильности, но и для роста — чтобы и далее кормить мир и вносить вклад в благосостояние нашей страны. Теперь, имея четкий путь вперед, мы сосредоточены на уверенном движении и достижении результатов»,
отметил Андрей Вадатурский, СЕО «Нибулон».

С 2015 года НИБУЛОН получает поддержку от ключевых финансовых партнеров — ЕБРР, ЕИБ и DEG. Их финансирование способствовало реализации ряда проектов:
  • инвестиции в речную инфраструктуру,
  • строительство собственного речного флота «Нибулон»,
  • модернизацию сельскохозяйственной техники.

Справка Finance.ua:

  • ЕИБ предоставил инвестиционный кредит в 2016 году, поддержав долгосрочные планы развития компании.
  • DEG присоединился к «Нибулону» в 2019 году через инвестиционный кредит. Проведенная реструктуризация подчеркивает приверженность DEG к поддержке будущего компании.
По материалам:
Finance.ua
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