ПАРТНЕРСКАЯ Украинцы, несмотря на войну, продолжают доверять банковской системе — мнение эксперта Сегодня 16:14 — Фондовый рынок

Украинцы, несмотря на войну, продолжают доверять банковской системе — мнение эксперта

В 2025 году банковская система Украины продолжает адаптироваться к непростым условиям: растущая инфляция, новая учетная ставка (15,5%) и налог на прибыль в размере 50% стали серьёзными вызовами для финансового сектора.

«Инфляция влияет на все аспекты — от заработных плат до стоимости IT-услуг. Но банки не останавливаются: мы ищем новые источники дохода, инвестируем в партнёрские программы и технологии», — объясняет Сергей Максюта, член правления Sense Bank.

В центре внимания банков — малый и средний бизнес: именно он становится главным драйвером кредитования, в том числе через государственные программы и сотрудничество с автодилерами, энергетическими компаниями и производителями оборудования. Для физических лиц преобладают беззалоговые микрокредиты с высокими ставками, которые компенсируют риски.

Депозитная база банков остаётся стабильной. Украинцы, несмотря на войну, продолжают доверять банковской системе, выбирая краткосрочные депозиты с привлекательной доходностью.

Клиенты стали более осведомлёнными, внимательными и всё активнее пользуются мобильными приложениями банков. Цифровая трансформация превращается в стратегическую необходимость, а не просто технологическую опцию.

«2025 год — это о доверии, адаптации и развитии. И мы уверенно движемся в этом направлении», — подытоживает Сергей Максюта.

Сенс Банк По материалам:

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