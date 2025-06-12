Акции Tesla растут четвертую сессию подряд — Finance.ua

Акции Tesla растут четвертую сессию подряд Сегодня 10:32 — Фондовый рынок

Акции Tesla растут четвертую сессию подряд

Цены на акции Tesla растут уже четвёртую сессию подряд.

Об этом сообщает CNBC.

Одной из причин роста называют постепенное угасание конфликта между гендиректором Tesla Илоном Маском и президентом США Дональдом Трампом. Инвесторы воспринимают это как признак стабилизации ситуации вокруг компании.

Еще один важный фактор — ожидание запуска роботакси. Маск сообщил в соцсети X, что первый автомобиль без водителя начнет курсировать в Остине (штат Техас) уже 28 июня. Тестовый запуск сервиса намечен на 22 июня.

В рамках этого пилотного проекта Tesla использует 10−20 внедорожников Model Y. Они будут работать в пределах ограниченной зоны под наблюдением операторов, контролирующих движение удаленно.

Напомним, на прошлой неделе Маск и Трамп публично поссорились. Конфликт начался после того, как Маск раскритиковал законопроект о налогах и госрасходах, поддерживаемый Трампом. В ответ Трамп намекнул на возможное сворачивание госзаказов для компаний Маска.

Напомним, компания Tesla Илона Маска потеряла 152 миллиарда долларов рыночной стоимости после публичного конфликта между президентом США Дональдом Трампом и Маском. Акции Tesla упали на 14% за вечер, что стало наибольшим ударом по ее рыночной капитализации за всю историю. Так, общий капитал компании опустился ниже 1 трлн долларов и составлял 916 млрд долларов.

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