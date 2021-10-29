Как получить современные гаджеты за оплату коммунальных, интернета и других услуг

Приходится оплачивать много счетов? Это можно делать выгодно. До 21 ноября 2021 года сервис онлайн-платежей и переводов iPay.ua проводит акцию «Осенний гаджетопад». Оплачивая услуги картой Mastercard через личный кабинет на сервисе, можно выиграть смартфоны, роботы-пылесосы или фитнес-браслеты.

Осуществлять можно любые регулярные или нерегулярные платежи: рассчитываться за все коммунальные вместе, либо же за электроэнергию, воду, газ или отопление отдельно, оплачивать счета за интернет и пополнять мобильный, погашать штрафы или кредиты и многое другое.

Как принять участие в акции

1. Зарегистрироваться в личном кабинете на сайте iPay.ua или в платежном Viber-боте сервиса, или войти в существующую учетную запись.

2. Оплатить любую услугу, кроме перевода с карты на карту, картой Mastercard.

В течение акции iPay.ua разыгрывает 20 современных гаджетов. Каждую неделю это:

1 смартфон Xiaomi 11T Pro 8/256GB Meteorite Gray,

1 робот-пылесос Mi Robot Vacuum-Mop Essential,

3 фитнес-браслета Mi Smart Band 6 NFC с возможностью бесконтактных оплат.

Подробнее об акции и проведении розыгрышей узнайте по ссылке.

Почему на iPay.ua оплачивать услуги удобно и выгодно

С помощью сервиса iPay.ua жители всех регионов Украины могут быстро оплатить онлайн услуги более 5 тысяч предприятий и компаний из самых разных сфер. Это поставщики коммунальных услуг, провайдеры телекоммуникационных услуг, операторы мобильной связи, компании, предоставляющие услуги по охране, и другие. Здесь можно удобно осуществлять оплаты по реквизитам или делать платежи в бюджет.

Использование личного кабинета на iPay.ua дает еще больше преимуществ. Здесь можно создавать шаблоны для оплаты регулярных услуг, чтобы каждый раз не указывать реквизиты предприятий вручную. Использовать для оплат карты из кошелька Masterpass — и забыть о вводе данных карты. Накапливать бонусы и направлять их на благотворительность, среди первых узнавать об акциях и розыгрышах от сервиса.

Оплачивайте услуги на iPay.ua, оцените преимущества личного кабинета и присоединяйтесь к программам лояльности сервиса!