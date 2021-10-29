Concorde Capital привлечет валютные инвестиции физлиц под 8,5%

Инвестиционная компания Concorde Capital объявила о запуске новой инвестиционной программы – привлечение средств физлиц для финансирования развития коммерческой недвижимости.

«Мы предлагаем инвестировать, в частности, в загородный комплекс SHELEST, что позволит зайти в проект с достаточно небольшой суммы и получать 8,5% годовых в долларах», – сообщил генеральный директор Concorde Capital Игорь Мазепа.

По его словам, в проект уже инвестировано «несколько десятков миллионов долларов» собственных средств, но Concorde Capital хочет попробовать часть дополнительных инвестиций привлечь у розничных инвесторов.

Директор департамента управления активами Артем Щербина объяснил, что физлица смогут инвестировать от $20 тыс. на три года под 8,5% годовых с выплатой дохода каждые полгода.

Речь идет об инвестиционном договоре с застройщиком. Предварительно инвесторы уже предлагают вложить по $45-50 тыс.

Физлица будут перечислять на счет застройщика гривневые средства и получать гривневые средства, но и процентный доход, и возврат суммы инвестированных средств будет пересчитываться по актуальному валютному курсу.

«Мы обязуемся выплачивать 8,5% годовых в привязке к валюте. Среди фиксированных ставок на рынке недвижимости это самая высокая сейчас. К тому же мы обязуемся вернуть тело инвестиций через три года, чего нет в других проектах», – отметил он.

В компании ожидают привлечь $1 млн инвестиций до конца года с помощью этого инструмента.

Уже в начале 2022 года в Concorde Capital планируют перейти к привлечению инвестиций через фонд.

«Порог вхождения в паевой инвестфонд будет увеличен до $70 тыс. Появляется ликвидность, поскольку это инвестиционный сертификат, который может торговаться на вторичном рынке. Этот фонд будет владеть частью материнской компании, которая владеет SHELEST. И будет upside в случае продажи этого объекта”, – сказал Артем Щербина.

Оба инструмента должны помочь привлечь $5 млн на развитие загородного гостинично-ресторанного комплекса SHELEST.

«Мы ведем активное проектирование SPA-комплекса, который станет продолжением гостиничного модуля, а связкой между ними выступит большой открытый бассейн. Также, мы работаем над концепцией Event Hall и готовимся к строительству второй очереди арендных домов в лесу. Финальным шагом станет строительство жилого городка на продажу с коттеджами площадью около 200 кв. м», – отметила управляющая гостинично-ресторанного комплекса SHELEST Елена Мурадян.

После этого новая модель инвестирования будет использована на других объектах в Киеве.

«Если мы увидим, что эта история работает, то стратегически мы хотим создать фонд нескольких различных объектов коммерческой недвижимости и в гостинично-ресторанные комплексы и логистические центры, апарт-отели и торговые центры. Создать первый в Украине «rent fund», то есть фонд, который владеет и управляет различными объектами недвижимости», – анонсировал Артем Щербина.