Выпущено большое обновление Telegram

Команда популярного мессенджера Telegram объявила о выпуске большого обновления. В новой версии Telegram появились ускоренная прокрутка и календарь для быстрой навигации из истории переписки, заявки на вступление в группы и каналы по пригласительным ссылкам и многое другое.
Из профиля любого чата в Telegram можно быстро просмотреть все фотографии, видеозаписи и файлы, которые были в него отправлены. Теперь на вкладке «Медиа», «Файлы» и «Голосовые сообщения» появился новый блок с датой, потянув за который можно ещё быстрее перемещаться по разделу.
Также в разделе «Медиа» появился календарь — он доступен в новом меню в правом верхнем углу на вкладке «Медиа» или просто по нажатию на блок с датой.
Изображение: telegram.org
В меню также можно выбрать, какие материалы будут показаны на вкладке «Медиа» — только фотографии, только видеозаписи или и то и другое.
Ещё одно новшество — для групп и каналов теперь можно создавать специальные пригласительные ссылки, вступление по которым возможно только после одобрения заявки администратором чата.
Изображение: telegram.org
Режим заявок на вступление можно включить для любой из дополнительных пригласительных ссылок в настройках группы или канала. Чтобы не запутаться в пригласительных ссылках, теперь можно задавать им названия, которые будут видны только администраторам в настройках группы.
В версии Telegram для iOS появились глобальные цветовые темы — их можно применить для всего приложения, а не только для личных чатов. У каждой темы есть дневная и ночная версии, используются цветные градиенты для блоков сообщений и анимированные фоны с уникальными узорами.
Ещё одно новшество для iOS — время в пути до геопозиции. По нажатию на геопозицию открывается карта, на ней можно увидеть, как быстро удастся добраться до заданного места пешком, на автомобиле или на общественном транспорте.
Также в Telegram для iOS появились быстрые подписи к фотографиям. Если начать набирать сообщение, а затем прикрепить вложение — например, фотографию или видеозапись — набранный ранее текст автоматически подставится в поле подписи. Это работает и с черновиками, сохранёнными в облаке — можно набрать текст на компьютере в черновик, а затем загрузить фотографию с телефона и быстро отправить её с нужной подписью.
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