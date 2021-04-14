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Профессии, о которых вы не слышали: кого ищут украинские работодатели

Профессии, о которых вы не слышали: кого ищут украинские работодатели

Украинцам предлагают работать стерилизаторами материалов, аппаратчиками обессоливания воды и бикиперами.

Подборку необычных вакансий подготовили на robota.ua.

Берейтор, коновод в «Мур»

Детский центр приглашает на работу. Среди основных требований к кандидатам: опыт работы с лошадьми, а также работа с клиентами. Предлагается дружная атмосфера в коллективе, работа на свежем воздухе.

Beekeeper в Beewise

Компания, которая предлагает автономные ульи, которые работают с минимальным вмешательством человека, используя технологии искусственного интеллекта, приглашает на работу. Требования: общение на английском языке; не менее 3 лет опыта работы на коммерческой пасеке, не менее 200 ульев.

Стерилизаторщик материалов и препаратов в «Фармак»

Фармацевтическая компания приглашает стать частью команды. Требования: среднее техническое образование; ориентация на качество и эффективность.

Предлагается полный соцпакет, включающий конкурентную и официальную зарплату, различные премии и персональные мотивационные программы; комфортные условия труда на экологически безопасном предприятии с современным оборудованием от мировых производителей; полное медицинское страхование за счет компании.

Аппаратчик обессоливания воды

Основные задачи на должности: вести технологический процесс по получению, хранению и распределению воды очищенной, воды для инъекций, чистого пара; проводить процессы санации или стерилизации; производить химическую очистку оборудования; производить замену защитных и воздушных фильтров. Для успешного выполнения задач нужны: профессионально-техническое образование; умение анализировать работу оборудования; ориентация на качество и эффективность.

Зубофрезировщик, зуборезчик в «Ротормаш»

Производственное предприятие, которое развивается в сфере машиностроения, приглашает в команду. Обязательные требования к кандидатам: техническое образование; умение проводить переналадку станков на разные типы шестерен; знание и понимание инструмента; умение подгонять пятна контакта в парах шестерен, обкатывать пары на станке 5А725; умение читать и понимать техническую литературу, инструкции, чертежи, техпроцессы.

Работодатель предлагает: стабильную, своевременную зарплату; официальное трудоустройство; интересную работу и лояльное руководство; гибкий график работы.

Кавист в DECIDO

Украинский производитель профессиональной мебели для ресторанов, баров и гостиниц приглашает присоединиться к Great Wine — проект нового формата, специализирующийся на продаже вина собственного производства и известных брендов со всего мира. Ожидания от кандидатов: знание и желание развиваться в сфере этикета; знания кассовой дисциплины; инициативность и целеустремленность, коммуникабельность и активность. Основные задачи на должности: обслуживание гостей бутика, консультация по выбору вина; организация и проведение дегустаций.

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По материалам Газета по-Украински
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