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Немцы хотят ввести ограничение скорости на автобанах

Немцы хотят ввести ограничение скорости на автобанах

Большинство немцев одобряют возможное нововведение.

Прежде всего, максимальная скорость движения на автомагистралях Германии уже сейчас не является безлимитной, как было с 1952 года. Сейчас скоростные ограничения не действуют только на определенных участках немецких автодорог. Но и этих скоростных частей магистралей большинство жителей Германии не прочь избавиться – таковы результаты опроса.

Согласно DW, недавний опрос показал, что 60% людей в стране поддерживают ограничения по крайней мере до 130 км/ч. Всего 38% немецких граждан – за автомагистрали без скоростных ограничений.

Главной причиной, побуждающей Германию к таким изменениям, являются не соображения безопасности, а климатические изменения. Более высокая скорость движения транспортного средства с ДВС означает большее потребление топлива, а это означает больше выбросов углерода. В законопроекте говорится, что ограничение скорости на автобане могут уменьшить выбросы углекислого газа в Германии на два миллиона тонн в год.

По материалам Телеканал 24
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