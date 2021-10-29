Немцы хотят ввести ограничение скорости на автобанах

Большинство немцев одобряют возможное нововведение.
Прежде всего, максимальная скорость движения на автомагистралях Германии уже сейчас не является безлимитной, как было с 1952 года. Сейчас скоростные ограничения не действуют только на определенных участках немецких автодорог. Но и этих скоростных частей магистралей большинство жителей Германии не прочь избавиться – таковы результаты опроса.
Согласно DW, недавний опрос показал, что 60% людей в стране поддерживают ограничения по крайней мере до 130 км/ч. Всего 38% немецких граждан – за автомагистрали без скоростных ограничений.
Главной причиной, побуждающей Германию к таким изменениям, являются не соображения безопасности, а климатические изменения. Более высокая скорость движения транспортного средства с ДВС означает большее потребление топлива, а это означает больше выбросов углерода. В законопроекте говорится, что ограничение скорости на автобане могут уменьшить выбросы углекислого газа в Германии на два миллиона тонн в год.
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