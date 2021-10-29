На проспекте Бандеры возведут многофункциональный комплекс (фото)

В Киеве на просп. Степана Бандеры, 32 появится многофункциональный комплекс.

Соответствующие градостроительные условия и ограничения были выданы Департаментом градостроительства и архитектуры КГГА, передает СтройОбзор.

В частности, речь идет о реконструкции существующих по указанному адресу административных зданий.

ГУО выданы для ООО «Днипросити-инвест» и ООО «Системные технологии Украины». Площадь участка под строительство – 2,7 га.



Другие подробности строительства пока неизвестны.