На проспекте Бандеры возведут многофункциональный комплекс (фото)

В Киеве на просп. Степана Бандеры, 32 появится многофункциональный комплекс.
Соответствующие градостроительные условия и ограничения были выданы Департаментом градостроительства и архитектуры КГГА, передает СтройОбзор.
В частности, речь идет о реконструкции существующих по указанному адресу административных зданий.
ГУО выданы для ООО «Днипросити-инвест» и ООО «Системные технологии Украины». Площадь участка под строительство – 2,7 га.
Другие подробности строительства пока неизвестны.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Цена э/э для промпотребителей в Украине более чем в 2 раза ниже в сравнении с некоторыми странами ЕС – Шмыгаль3 ч. назад - 196 7
Украинцы получили платежки за отопление с неожиданными суммами: кому придется доплатитьВчера, 16:27 - 16735 6
Как доказать, что вы не брали онлайн-кредитВчера, 08:28 - 10049 5
В Киеве установили около 400 новых дорожных знаковВчера, 14:24 - 477 4
Сколько стоит аренда жилья в разных регионах Украины (инфографика)4 ч. назад - 1678 3
Украинцы получили платежки за отопление с неожиданными суммами: кому придется доплатитьВчера, 16:27 - 16735 6
Названа самая высокооплачиваемая отрасль в УкраинеВчера, 15:18 - 2787 1
Сколько стоит аренда жилья в разных регионах Украины (инфографика)4 ч. назад - 1678 3
Fiat начал продавать кроссовер за 12 160 евро10 ч. назад - 1480
Кличко объяснил, как долго в Киеве будет локдаун4 ч. назад - 1027
В Украине начинаются продажи новых компьютеров Apple: названы цены29.10.2021, 10:40 - 1736 2
Куртку на солнечных батареях, заряжающую смартфон, разработали в Финляндии (фото)26.10.2021, 10:20 - 813
Apple представила новую линейку MacBook Pro и третье поколение AirPods19.10.2021, 12:10 - 1000
Электросамолет Rolls-Royce совершил первый полет (фото, видео)17.09.2021, 12:10 - 4458 4
SpaceX запустила на орбиту новую группу спутников Starlink (видео)14.09.2021, 10:46 - 1330 1