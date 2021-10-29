Fiat начал продавать кроссовер за 12 160 евро

Fiat начал продавать свой новый бюджетный компактный кроссовер Fiat Pulse, который по плану боссов итальянского автогиганта должен стать во многих странах лидером в своем сегменте. Его цена составляет 12 160 евро.

Продажи Fiat Pulse начались в Бразилии, а скоро он появится и в других странах мира, в том числе в странах Европы. За первые четыре дня на него в Бразилии сделали 5 500 бронирований.

Pulse построен на платформе MLA, благодаря чему, как считает Fiat, в этом кроссовере удалось достичь новых стандартов безопасности и настройки шасси. Его колесная база составляет всего 2532 мм. Таким образом, Pulse меньше, чем два его главных конкурента — Volkswagen Nivus и Honda WR-V.