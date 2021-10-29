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Fiat начал продавать кроссовер за 12 160 евро

Fiat начал продавать кроссовер за 12 160 евро

Fiat начал продавать свой новый бюджетный компактный кроссовер Fiat Pulse, который по плану боссов итальянского автогиганта должен стать во многих странах лидером в своем сегменте. Его цена составляет 12 160 евро.

Продажи Fiat Pulse начались в Бразилии, а скоро он появится и в других странах мира, в том числе в странах Европы. За первые четыре дня на него в Бразилии сделали 5 500 бронирований.

Pulse построен на платформе MLA, благодаря чему, как считает Fiat, в этом кроссовере удалось достичь новых стандартов безопасности и настройки шасси. Его колесная база составляет всего 2532 мм. Таким образом, Pulse меньше, чем два его главных конкурента — Volkswagen Nivus и Honda WR-V.

По материалам autonews.ua
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