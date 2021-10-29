Opel возродит знаменитую модель: это будет электрокар с запасом хода до 700 км

Opel планирует возродить Manta. Знаменитая модель вернется в 2025 году, но это уже будет электромобиль.
Информацию официально подтвердили в концерне Stellantis, сообщает Autocar.
Новый Opel Manta будет седаном или лифтбеком среднего класса размерами чуть больше хэтчбека Astra. Построят его на совершенно новой платформе STLA. Для немецкого бренда Manta станет своеобразной имиджевой моделью. В Великобритании ее традиционно предложат под маркой Vauxhall.
Фото: Autocar
По предварительным данным, электромобиль Opel Manta будет доступен в версиях с одним и двумя моторами мощностью от 170 до 400 л.с. Архитектура STLA дает возможность установки аккумуляторной батареи емкостью до 104 кВт*ч, что обеспечивает запас хода до 700 км.
Новый Opel Manta станет первым в целом семействе новых электромобилей от концерна Stellantis. Недавно стало известно, что на этой же платформе будет построена и возрожденная Lancia Delta — она также станет электромобилем.
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