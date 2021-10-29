Toyota показала недорогой экономичный кроссовер: он расходует всего 3,6 л на 100 км

В Японии презентовали новую Toyota Raize e-Smart Hybrid. Самый компактный кроссовер Toyota (а также его брат-близнец Daihatsu Rocky) обзавелся экономичной гибридной версией.
Об этом сообщает сайт Дром.
В силовой установке e-Smart Hybrid главную роль играет электродвигатель мощностью 106 л.с. Бензиновый 1,2-литровый двигатель не вращает колеса, а служит генератором — производит электроэнергию и заряжает тяговую батарею. Заявленный расход топлива – 3,6 л/100 км в смешанном цикле.
Фото: Toyota
Кроме того, новая Toyota Raize e-Smart Hybrid получила регулируемую систему рекуперативного торможения. Она позволяет ездить, не нажимая на педали тормоза — автомобиль уверенно замедляется, если отпустить газ (подобная технология применена в Nissan Leaf и Chevrolet Bolt).
Фото: Toyota
Гибридная версия оснащена вариатором и доступна только в переднеприводном исполнении, тогда как бензиновый кроссовер Toyota Raize может быть полноприводным. Зато комплектация гибрида богаче — бесключевой доступ, климат-контроль, виртуальная приладка, парктроник, адаптивный круиз-контроль, система автоматического торможения.
Toyota Raize — небольшой городской кроссовер длиной чуть меньше 4 м. Цены на модель стартуют с 15 тыс. долларов, хотя гибрид будет немного дороже — почти $20 тыс.
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