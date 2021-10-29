В Украине разрешили торговать нерастаможенным газом в подземных хранилищах

Оператор газохранилищ «Укртрансгаз» и Украинская энергетическая биржа разрешили компаниям торговать нерастаможенным природным газом в подземных хранилищах.
Об этом сообщает пресс-служба «Украинской энергетической биржи».
С 1 ноября заказчики услуг хранения газа в ПХГ смогут вести торговлю двумя новыми продуктами.
В частности, газом, хранящимся в ПХГ в режиме «таможенный склад» и «таможенный склад + short-haul», что предусматривает одновременное использование мощности с ограничениями. Торговля будет производиться в евро.
«Участвовать могут как резиденты Украины, так и нерезиденты, пользующиеся возможностью сохранять импортируемый газ в режиме „Таможенный склад“ до 1095 дней без уплаты таможенных платежей и НДС, а также покупатели, желающие приобрести газ в ПХГ», — говорится в сообщении.
Согласно сообщению, новая общая услуга от Оператора газохранилищ и УЭБ дополнила введенную весной опцию биржевых торгов растаможенным газом на внутрисуточном рынке УЭБ.
Механизм предусматривает предварительное блокирование продавцом газа, который переходит в собственность покупателя только после полной оплаты его стоимости.
На бирже добавили, что системы обеих компаний для проведения торгов уже протестированы. Также начат прием заявок на аккредитацию от участников рынка: как нерезидентов, так и резидентов, которые желают присоединиться к процедуре биржевых торгов.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Ни зарплаты, ни стажа для пенсии: на каких условиях невакцинированных украинцев отстранят от работыВчера, 15:01 - 7000 13
Экономика Украины вернулась к падению - НБУ назвал причинуВчера, 12:23 - 3481 7
За 9 месяцев «Укрнефть» получила прибыль более 4 млрд гривен10 ч. назад - 190 3
Авторизоваться в «Дії» можно не на всех смартфонах: почемуПозавчера, 19:18 - 24955 3
Посещаемость ресторанов в Киеве упала на 50-70%. Они повально закрываются, – эксперт4 ч. назад - 2652 2
Главный враг денег — не инфляция, а мы сами: как и сколько откладывать, чтобы заработать миллион — совет эксперта7 ч. назад - 3631
Центры занятости будут работать по-новому: что изменится для безработных украинцевВчера, 16:03 - 3045
Посещаемость ресторанов в Киеве упала на 50-70%. Они повально закрываются, – эксперт4 ч. назад - 2652 2
Как выбирать квартиру на вторичном рынке, чтобы получать прибыль — мнение экспертаВчера, 17:06 - 1817 1
monobank запускает новую услугу3 ч. назад - 1513
В Украине начинаются продажи новых компьютеров Apple: названы цены29.10.2021, 10:40 - 1167 1
Куртку на солнечных батареях, заряжающую смартфон, разработали в Финляндии (фото)26.10.2021, 10:20 - 617
Apple представила новую линейку MacBook Pro и третье поколение AirPods19.10.2021, 12:10 - 863
Электросамолет Rolls-Royce совершил первый полет (фото, видео)17.09.2021, 12:10 - 4243 4
SpaceX запустила на орбиту новую группу спутников Starlink (видео)14.09.2021, 10:46 - 1248 1