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В Украине разрешили торговать нерастаможенным газом в подземных хранилищах

В Украине разрешили торговать нерастаможенным газом в подземных хранилищах

Оператор газохранилищ «Укртрансгаз» и Украинская энергетическая биржа разрешили компаниям торговать нерастаможенным природным газом в подземных хранилищах.

Об этом сообщает пресс-служба «Украинской энергетической биржи».

С 1 ноября заказчики услуг хранения газа в ПХГ смогут вести торговлю двумя новыми продуктами.

В частности, газом, хранящимся в ПХГ в режиме «таможенный склад» и «таможенный склад + short-haul», что предусматривает одновременное использование мощности с ограничениями. Торговля будет производиться в евро.

«Участвовать могут как резиденты Украины, так и нерезиденты, пользующиеся возможностью сохранять импортируемый газ в режиме „Таможенный склад“ до 1095 дней без уплаты таможенных платежей и НДС, а также покупатели, желающие приобрести газ в ПХГ», — говорится в сообщении.

Согласно сообщению, новая общая услуга от Оператора газохранилищ и УЭБ дополнила введенную весной опцию биржевых торгов растаможенным газом на внутрисуточном рынке УЭБ.

Механизм предусматривает предварительное блокирование продавцом газа, который переходит в собственность покупателя только после полной оплаты его стоимости.

На бирже добавили, что системы обеих компаний для проведения торгов уже протестированы. Также начат прием заявок на аккредитацию от участников рынка: как нерезидентов, так и резидентов, которые желают присоединиться к процедуре биржевых торгов.

По материалам Економічна Правда
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