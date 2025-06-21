Страны ЕС инвестируют около €241 млрд в развитие атомной энергетики до 2050 года — прогноз Еврокомиссии — Finance.ua
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Страны ЕС инвестируют около €241 млрд в развитие атомной энергетики до 2050 года — прогноз Еврокомиссии

Энергетика
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Страны ЕС инвестируют около €241 млрд в развитие атомной энергетики до 2050 года — прогноз Еврокомиссии
Страны ЕС инвестируют около €241 млрд в развитие атомной энергетики до 2050 года — прогноз Еврокомиссии
Согласно планам развития энергетической безопасности и декарбонизации, странам ЕС потребуются новые инвестиции в развитие атомной энергетической отрасли в объеме около €241 миллиарда в период до 2050 года.
Такой прогноз содержится в прогнозном иллюстративном докладе Еврокомиссии (PINC) о развитии атомной энергетики, обнародованном на сайте евроинституции.

Во что будут инвестировать

«Дополнительные инвестиции будут необходимы для развития малых модульных реакторов и для долгосрочного будущего термоядерного синтеза», — говорится в обнародованной информации.
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Как отмечает Европейская комиссия, для некоторых стран-членов ЕС атомная энергетика остается важным компонентом энергетического баланса, который обеспечивает процессы декарбонизации, конкурентоспособность промышленного сектора и стратегическую безопасность энергоснабжения.
По оценке Еврокомиссии, к 2040 году более 90 процентов электроэнергии в ЕС будет производиться из декарбонизированных, преимущественно из возобновляемых источников.
При этом атомная энергетика будет дополнять энергетический баланс. Мощность атомных установок по всему ЕС, по прогнозу, вырастет с 98 гигаватт в 2025 году до около 109 гигаватт к 2050 году.
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Еврокомиссия отмечает важность обеспечения лидерства Европы в развитии атомной энергетики, и обеспечение при этом высоких стандартов ядерной безопасности и ответственного обращения с ядерным топливом и ядерными отходами.
В поставках ядерного топлива Европа будет избегать зависимостей и будет ориентироваться на ответственных партнеров.
По материалам:
Укрінформ
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