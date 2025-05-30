Китайская национальная ядерная корпорация предложила построить в Казахстане два энергоблока атомной электростанции — Finance.ua

Китайская национальная ядерная корпорация предложила построить в Казахстане два энергоблока атомной электростанции Сегодня 21:37 — Энергетика

CNNC предложила построить в Казахстане два энергоблока атомной электростанции мощностью 2,4 ГВт за 5,47 млрд долларов. Это почти вдвое дешевле, чем предполагалось раньше.

Об этом сообщает The Moscow Times.

По итогам переговоров казахстанская сторона «выразила заинтересованность в ознакомлении с китайским опытом обеспечения ядерной и водно-экологической безопасности на всех этапах реализации проекта АЭС».

Китайская CNNC не только предлагает ниже цену, но и готова поделиться технологиями и разрешить Казахстану полностью контролировать ядерный топливный цикл.

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) уже заявило о готовности сотрудничать с Казахстаном в реализации проекта.

В короткий список претендентов на строительство АЭС в Казахстане также вошли российский «Росатом», южнокорейская KHNP и французская EDF. По данным Минэнерго Казахстана, стоимость проекта оценивалась в 10−15 млрд долл. Правительство предупреждало, что из-за удорожания материалов и услуг сумма может возрасти в полтора раза.

Казахстан имеет вторые по объему в мире запасы урана и контролирует 43% мировой добычи через компанию Казатомпром. Напомним, в стране уже работала АЭС — Шевченковская, построенная в советское время. Но ее вывели из эксплуатации в 1999 году из-за риска производства оружейного плутония.

Українська правда По материалам:

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