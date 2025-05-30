Китайская национальная ядерная корпорация предложила построить в Казахстане два энергоблока атомной электростанции — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Китайская национальная ядерная корпорация предложила построить в Казахстане два энергоблока атомной электростанции

Энергетика
8
CNNC предложила построить в Казахстане два энергоблока атомной электростанции мощностью 2,4 ГВт за 5,47 млрд долларов. Это почти вдвое дешевле, чем предполагалось раньше.
Об этом сообщает The Moscow Times.
По итогам переговоров казахстанская сторона «выразила заинтересованность в ознакомлении с китайским опытом обеспечения ядерной и водно-экологической безопасности на всех этапах реализации проекта АЭС».
Китайская CNNC не только предлагает ниже цену, но и готова поделиться технологиями и разрешить Казахстану полностью контролировать ядерный топливный цикл.
Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) уже заявило о готовности сотрудничать с Казахстаном в реализации проекта.
В короткий список претендентов на строительство АЭС в Казахстане также вошли российский «Росатом», южнокорейская KHNP и французская EDF. По данным Минэнерго Казахстана, стоимость проекта оценивалась в 10−15 млрд долл. Правительство предупреждало, что из-за удорожания материалов и услуг сумма может возрасти в полтора раза.
Казахстан имеет вторые по объему в мире запасы урана и контролирует 43% мировой добычи через компанию Казатомпром. Напомним, в стране уже работала АЭС — Шевченковская, построенная в советское время. Но ее вывели из эксплуатации в 1999 году из-за риска производства оружейного плутония.
По материалам:
Українська правда
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems