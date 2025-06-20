​Галущенко сообщил, как работает энергосистема Украины — Finance.ua

Галущенко сообщил, как работает энергосистема Украины
Только в течение прошлого года россия совершила 33 массированных атаки по энергетической инфраструктуре Украины. Но, несмотря на это, украинским энергетикам удается и дальше удерживать энергосистему целостной и устойчивой.
Об этом заявил министр энергетики Украины Герман Галущенко в выступлении в Верховной Раде Украины во время «Часа вопросов к Правительству».
«Сегодня система работает в стабильном режиме. И вы это чувствуете с точки зрения обеспечения потребителей необходимой электроэнергией», —
отметил министр.
Галущенко подчеркнул, что ситуация в энергетике остается сложной.
«Прежде всего в результате действительно беспрецедентных атак на энергосистему, которые происходили в течение прошлого года. И в этом году, к сожалению, сейчас атаки возобновились. Масштабные атаки были на прошлой неделе. И ежедневные атаки проходят на оборудование в разных городах, особенно в прифронтовых регионах. И, соответственно, ситуация действительно опасная», — отметил он.
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Однако энергетики продолжают работать над восстановлением объектов и ремонтами в круглосуточном режиме, а также готовятся к «еще одному военному отопительному сезону». В рамках этой подготовки, в частности, реализуются меры по усилению пассивной защиты энергообъектов.
Ранее министр энергетики Герман Галущенко заявил, что Украина будет полностью обеспечена газом в отопительном сезоне 2025 и 2026 года.
Как сообщил министр, «сейчас началась медийная компания типа той, которая велась по электричеству, с теми же действенными лицами, которые говорят о том, что украинцы замерзнут во время зимы, газа не будет. Это неправда. Газом мы будем обеспечены.
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