Компания Meta Platforms, которая недавно называлась Facebook, разрабатывает смарт-часы с фронтальной камерой в противовес продуктам Apple и Samsung.

Об этом Bloomberg сообщил разработчик Стив Моузер. Он нашел соответствующее фото внутри приложения компании для контроля смарт-очков в партнерстве с Ray-Ban.

На фото видны часы с большим, несколько закругленным экраном, внизу которого расположена передняя камера. Такая конфигурация предполагает, что продукт может использоваться для видеоконференций.

Справа корпуса располагается панель управления, также есть кнопка сверху. Часы будут иметь сменный ремень.

Bloomberg отмечает, что Facebook планировал запустить свои первые часы уже в 2022 году, однако финального решения по дате еще не было. Компания работает над тремя поколениями девайса, которые планируется выпускать в разное время.

Таким образом, фото может свидетельствовать о версии часов, которая так и не окажется в продаже. В то же время, оно является первым доказательством работы Facebook в направлении смарт-часов. Издание The Verge ранее также сообщало о наличии пульсометра в разработке компании.

В Meta отказались комментировать информацию.