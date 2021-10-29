Компания Meta Platforms, которая недавно называлась Facebook, разрабатывает смарт-часы с фронтальной камерой в противовес продуктам Apple и Samsung.
Об этом Bloomberg сообщил разработчик Стив Моузер. Он нашел соответствующее фото внутри приложения компании для контроля смарт-очков в партнерстве с Ray-Ban.
На фото видны часы с большим, несколько закругленным экраном, внизу которого расположена передняя камера. Такая конфигурация предполагает, что продукт может использоваться для видеоконференций.
Справа корпуса располагается панель управления, также есть кнопка сверху. Часы будут иметь сменный ремень.
Bloomberg отмечает, что Facebook планировал запустить свои первые часы уже в 2022 году, однако финального решения по дате еще не было. Компания работает над тремя поколениями девайса, которые планируется выпускать в разное время.
Таким образом, фото может свидетельствовать о версии часов, которая так и не окажется в продаже. В то же время, оно является первым доказательством работы Facebook в направлении смарт-часов. Издание The Verge ранее также сообщало о наличии пульсометра в разработке компании.
В Meta отказались комментировать информацию.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
ЗАЗ наладит производство сверхдешевых автомобилейПозавчера, 05:28 - 10532 34
Адвокат объяснил новые правила «ПриватБанка» и озвучил неожиданный прогнозПозавчера, 07:39 - 7890 12
Любимый электромобиль украинцев назвали худшей инвестицией29.10.2021, 23:38 - 20234 6
Владельцы «еврономеров» возвращают автомобили в ЕвропуПозавчера, 18:30 - 5457 5
В Кабмине объяснили, как города могут уменьшить тарифы на теплоПозавчера, 11:11 - 532 5
Кого ищут немецкие работодатели: ТОП-5 отраслей среди заробитчанВчера, 17:00 - 6756
Перерасчет пенсий: кто получит надбавку до конца 2021 годаВчера, 10:10 - 4997
Авторизоваться в «Дії» можно не на всех смартфонах: почемуВчера, 19:18 - 4779
Доход от 35 тыс. до 144 тыс. грн: кого ждут работодатели из ЧехииВчера, 14:39 - 2650
Что будет с курсом валют и инфляцией в ноябре — прогноз экспертаВчера, 08:25 - 1131
В Украине начинаются продажи новых компьютеров Apple: названы цены29.10.2021, 10:40 - 873
Куртку на солнечных батареях, заряжающую смартфон, разработали в Финляндии (фото)26.10.2021, 10:20 - 524
Apple представила новую линейку MacBook Pro и третье поколение AirPods19.10.2021, 12:10 - 812
Электросамолет Rolls-Royce совершил первый полет (фото, видео)17.09.2021, 12:10 - 4113 4
SpaceX запустила на орбиту новую группу спутников Starlink (видео)14.09.2021, 10:46 - 1216 1