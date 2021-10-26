Межбанк: чего ожидать от курса доллара и евро в последний рабочий день октября

В эту пятницу валютная сессия пройдет по степени активности клиентов в два этапа. Виной всему – окончание отчетного периода и необходимость закрытия компаниями уже всех своих сделок по октябрю. По нашим расчетам, общая статистика торгов 29 октября будет находиться в пределах до $130-170 млн при заключении до 410-520 сделок.

В первой части торговой сессии ( до 14:00 -14:30) большинство клиентов будет очень спешить. Им надо завершить все свои текущие операции по месяцу. Поэтому наиболее напряженный период по валютным сделкам будет именно в это время.

Во второй части торгов (с 14:30 и уже до конца сессии) активность быстро начнет снижаться. На межбанке будут проводиться уже в основном сделки самих банков по валютной позиции для фиксации результатов от торговли валютой за отчетный период и незначительное число операций запоздавших клиентов. Как только банки закончат свои расчеты, на торгах останутся только спекулянты. Запоздавшие клиенты, кому в силу объективных причин надо окончательно закрыть именно этим месяцем свои операции на уже небольшие суммы, – легкая добыча для спекулянтов в этот момент. Таким клиентам уже не до особой торговли по курсу и это позволяет спекулянтам на подобных сделках хорошо зарабатывать.

В итоге, за счет очень активной работы всех клиентов в первой половине дня – курсовой тренд на межбанке будет очень зависим от выхода крупных игроков и их задач по закрытию отчетного периода.

Скорее всего, по нашему прогнозу, Нацбанк будет сегодня снова выходить на рынок с интервенцией по доллару как минимум один раз за день. Начнет он со своих стандартных $5 млн.

Курсы межбанка, по прогнозам Finance.ua, 29 октября будут в пределах: доллар — коридор 26,18 – 26,35 грн, евро — коридор 30,45 – 30,80 грн.

На наличном рынке ценники в обменниках финкомпаний и банков будут находиться в пределах:

Доллар: коридор покупок и продаж 26,20 — 26,55 грн при спреде в обменниках финкомпаний в пределах до 15-20 коп, а в кассах банков до 25 коп.

Евро: в банках коридор от 30,25 до 30,90 грн при спреде до 25-30 коп, а в большинстве обменников финкомпаний — в пределах коридора от 30,40 до 30,80 грн при спреде до 25 копеек.

Курс доллара на Межбанке – график:



Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:

доллар США – 26,32 / 26,34

евро – 30,68 / 30,70

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