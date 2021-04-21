В Минсоцполитики назвали сумму покупки, из-за которой будут лишать субсидии

Кабинет министров принял постановление, которым ужесточил требования при предоставлении жилищных субсидий. Субсидий будут лишать в случае покупки на сумму 50 тысяч гривен.
Об этом заявил заместитель министра социальной политики Украины Виталий Музыченко.
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«На сегодня установлено четкое правило, если совершена дорогая покупка, это совершенно четко определено, что это 50 тысяч гривен, то в таком случае субсидия назначаться не будет», — сказал он.
Кроме того, вводятся ограничения относительно наличия второго жилого помещения, второго транспортного средства
По расчетам Минсоцполитики, новые правила приведут к сокращению количества субсидиантов «на несколько процентов».
Как напомнил Музыченко, субсидии — это адресная социальная помощь тем, кто «не может, а не не хочет оплачивать коммунальные услуги».
Как отметил чиновник, сейчас проводится серьезная работа по подтверждению права на субсидии, в том числе верификация.
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