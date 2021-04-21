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В Минсоцполитики назвали сумму покупки, из-за которой будут лишать субсидии

В Минсоцполитики назвали сумму покупки, из-за которой будут лишать субсидии

Кабинет министров принял постановление, которым ужесточил требования при предоставлении жилищных субсидий. Субсидий будут лишать в случае покупки на сумму 50 тысяч гривен.

Об этом заявил заместитель министра социальной политики Украины Виталий Музыченко.

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«На сегодня установлено четкое правило, если совершена дорогая покупка, это совершенно четко определено, что это 50 тысяч гривен, то в таком случае субсидия назначаться не будет», — сказал он.

Кроме того, вводятся ограничения относительно наличия второго жилого помещения, второго транспортного средства и т. п.

По расчетам Минсоцполитики, новые правила приведут к сокращению количества субсидиантов «на несколько процентов».

Как напомнил Музыченко, субсидии — это адресная социальная помощь тем, кто «не может, а не не хочет оплачивать коммунальные услуги».

Как отметил чиновник, сейчас проводится серьезная работа по подтверждению права на субсидии, в том числе верификация.

Справка Finance.ua:

  • 14 апреля правительство приняло проект постановления, которым усилило адресность предоставления жилищных субсидий для обеспечения государственной социальной поддержки населению и осуществления мер эффективного и рационального использования бюджетных средств

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По материалам РБК-Украина
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