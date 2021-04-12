Кабмин ужесточил требования при назначении субсидий: будут учитывать доходы от депозитов

14 апреля правительство приняло проект постановления, которым усилило адресность предоставления жилищных субсидий для обеспечения государственной социальной поддержки населению и осуществления мер эффективного и рационального использования бюджетных средств.
Об этом говорится на сайте Минфина.
Так, проектом предлагается:
Напомним, Минсоцполитики предлагает перевести все субсидии в денежную форму. В таком случае граждане, которым назначена жилищная субсидия, обязаны ежемесячно самостоятельно оплачивать стоимость фактически потребленной ими услуги с учетом выплаченной им наличными жилищной субсидии.
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