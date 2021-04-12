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Кабмин ужесточил требования при назначении субсидий: будут учитывать доходы от депозитов

Кабмин ужесточил требования при назначении субсидий: будут учитывать доходы от депозитов

14 апреля правительство приняло проект постановления, которым усилило адресность предоставления жилищных субсидий для обеспечения государственной социальной поддержки населению и осуществления мер эффективного и рационального использования бюджетных средств.

Об этом говорится на сайте Минфина.

Так, проектом предлагается:

  • пересмотреть подходы к учету имущественного положения, в частности при назначении жилищных субсидий учитывать полученные доходы от депозитов, дивиденды от ценных бумаг и т. п;
  • отменить деятельность и полномочия комиссий, созданных местными органами власти, относительно принятия решения о назначении жилищных субсидий в отдельных случаях при наличии условий, при которых такая субсидия не назначается;
  • ужесточить требования при назначении жилищных субсидий в части осуществления единоразовых дорогих покупок, наличия банковских депозитов, осуществления операций по покупке иностранной валюты, банковских металлов, пересечения границы и тому подобное.

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Напомним, Минсоцполитики предлагает перевести все субсидии в денежную форму. В таком случае граждане, которым назначена жилищная субсидия, обязаны ежемесячно самостоятельно оплачивать стоимость фактически потребленной ими услуги с учетом выплаченной им наличными жилищной субсидии.

Справка Finance.ua:

  • С начала 2021 года в связи с децентрализацией меняются подходы к реализации жителями территориальных общин права на социальную защиту.
  • Ранее в Минсоцполитики заявили, что получатели субсидий не почувствуют повышения тарифов, а те, кому будет трудно оплачивать ЖКУ, могут обратиться для оформления субсидии.

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По материалам Finance.UA
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