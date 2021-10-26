Разработчика фейкового приложения «Дія» пригласили на стажировку в Минцифры

Хакеру, который разработал фейковую версию приложения «Дія», предложили стажировку в Министерстве цифровой трансформации.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил первый заместитель министра внутренних дел Евгений Енин.

«Киберполиция быстро нашла хакера-самоучку, недавно создавшего фейковую „Дію“. Также быстро мы познакомили его с министром цифровой трансформации. Молодому человеку предложили искупить свою вину и постажироваться в министерстве», — написал Енин.

Замминистра подчеркнул, что задержанному все же придется нести ответственность по статье 358 УКУ («Подлог документов»).

«Я в интервью постоянно подчеркиваю, что мы в МВД ориентированы строить сервис, а не карательный орган. И вот сегодняшняя история, мне кажется, отличный пример», — отметил Енин.

Напомним, в Запорожье разоблачили молодого человека, разработавшего фейковую версию приложения «Дія», с помощью которого пользователи создавали фальшивые COVID-сертификаты.

Злоумышленник разработал приложение для смартфонов, которое по дизайну было идентичным с государственным приложением «Дія». В фейковой программе пользователям предоставлялась возможность создать себе любой документ из представленных в официальном программном обеспечении.

В частности, пользователи могли изменить свой возраст, добавить любое фото или подделать сертификат о вакцинации COVID-19.