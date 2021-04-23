Прибыль украинских банков упала на треть

В январе-марте 2021 года банки получили 10,9 млрд грн чистой прибыли. Это на 32% меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года, когда банковский сектор заработал более 16 млрд грн, но существенно больше, чем в предыдущем квартале, когда чистый финансовый результат банков составил 2,1 млрд грн.

Об этом сообщает пресс-служба Национального банка.

«Основным фактором, сдерживавшим рост доходности сектора в I квартале, были изменения справедливой стоимости ценных бумаг», — объясняют в Нацбанке.

Совокупный результат от операций купли-продажи и переоценки был «минус» 5,1 млрд грн по сравнению с положительным результатом в 7,7 млрд грн в I квартале 2020 года. В то же время объемы сформированных банками резервов под ожидаемые убытки в январе-марте уменьшились на 58,3% г/г до 2 млрд грн.

Для сравнения, в 2020 году банки за аналогичный период сформировали резервы на 4,7 млрд грн. Постепенное восстановление спроса на банковские услуги при продолжающемся снижении стоимости фондирования положительно сказалось на процентных доходах банков.

Чистый процентный доход в годовом измерении вырос на 21,9% по сравнению с 6,8% г/г в прошлом году. Рост безналичных операций позволил увеличить чистый комиссионный доход за январь-март на 15,1% г/г, за аналогичный период 2020 г. он вырос на 7,9% г/г.

Объемы чистых процентных и комиссионных доходов сегодня достаточны для покрытия административных расходов большинства банков.

Прибыль сектора стала менее концентрированной: пять самых прибыльных банков сформировали 57% прибыли по сравнению с 83% по итогам 2020 года.

Справка Finance.ua:

ТОП-5 самых прибыльных банков Украины:

ПриватБанк — 2,12 млрд грн чистой прибыли;

Райффайзен банк Аваль — 1,47 млрд грн;

ПУМБ — 1,18 млрд грн;

— 1,18 млрд грн; Альфа-Банк — 1,05 млрд грн;

Универсал Банк — 1 млрд грн.

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