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Малому и среднему бизнесу предложат лизинг

Малому и среднему бизнесу предложат лизинг

Банки ищут новые направления на рынке лизинга, и государство должно им помочь.

Об этом рассказали участники круглого стола «Получит ли рынок лизинга второе дыхание после введения в действие нового профильного закона», проведенного «Финансовым клубом».

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«Необходимо стимулировать привлечение к финансовому лизингу малого и среднего бизнеса. Необходима государственная поддержка, долгосрочные программы, потому что финансовый лизинг не может быть на краткосрочной основе. Это 2-3-5 лет. Поэтому необходим долгосрочный инструментарий со стороны государства. Возможно, и выпуск структурированных облигаций именно под развитие финансового лизинга в конкретных отраслях», – рассказал начальник управления надзора за финансовыми компаниями департамента надзора за рынком небанковских финансовых услуг НБУ Александр Залетов.

Он уверен, что если будет такая программа или такое системное государственное видение по развитию малого и среднего бизнеса, то это станет залогом более активного развития финансового лизинга и его потенциала использования для социально-экономических реформ в государстве».

«У нас есть стратегическое видение развития сегмента малого бизнеса, поскольку мы мощно поднялись в направлении крупных предприятий, среднего бизнеса и видим сегодня, что мы уже готовы к развитию малого бизнеса», – рассказал начальник управления финансового лизинга ПУМБ Владимир Руденко.

По его словам, пандемия привела к тому, что производители приостанавливают или откладывают производство предметов лизинга, потому что нет комплектующих. «И это сразу отразилось на половине складов наших дилеров. На сегодня импортеры и дилеры отменили почти все свои программы, даже те, которые мы ранее смогли заключить. Именно эти программы помогали нам активно продавать услугу лизинга. Поэтому на сегодня это направление немного сдерживается из-за отсутствия предметов лизинга, из-за отмены этих программ», – отметил Владимир Руденко.

Банкир прогнозирует, что дефицит предметов лизинга должен исчезнуть в начале следующего года. «Именно тех, которые в основном использует малый бизнес: автомобили – легковые, грузовые, сельхозтехника. Поэтому мы готовимся к проникновению в этот сегмент. Мы сделали автоматизацию для этого бизнеса и готовы рынку предложить свою услугу именно в этом направлении», – пообещал он.

По материалам Финансовый клуб
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