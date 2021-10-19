ПФУ увеличил финансирование пенсий за месяц

Finance.ua как портал, который заботится о ваших сбережениях, узнал, что Пенсионный фонд Украины 25 сентября 2021 года, согласно утвержденному графику, завершил финансирование пенсий за месяц.
Как сообщила пресс-служба ПФУ на странице в Facebook, в последний день было перечислено 1,5 млрд гривен.
Всего за октябрь 2021 года на пенсии направлено 43,8 млрд гривен, что больше, чем в сентябре (43,4 млрд гривен), однако меньше, чем в августе (44,3 млрд гривен).
Инфографика: Пенсионный фонд
Напомним, по состоянию на 1 октября средняя пенсия по стране достигла показателя 3 915,75 грн. Таким образом, средний размер пенсии за III квартал вырос на 136,97 гривен или на 3,6%.
Самые высокие средние пенсии получают жители столицы – средний размер выплаты в Киеве в октябре составил 5 397 грн. В то же время наименьший показатель зафиксирован в Тернопольской области – 3 030 грн.
Как накопить на пенсию? Как докупить страховой стаж к пенсии? Стоит ли вкладывать в НПФ? Ответы на эти и другие вопросы о пенсиях вы сможете найти в в телеграм-канале Finance_ukr.
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