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ПФУ увеличил финансирование пенсий за месяц

ПФУ увеличил финансирование пенсий за месяц

Finance.ua как портал, который заботится о ваших сбережениях, узнал, что Пенсионный фонд Украины 25 сентября 2021 года, согласно утвержденному графику, завершил финансирование пенсий за месяц.

Как сообщила пресс-служба ПФУ на странице в Facebook, в последний день было перечислено 1,5 млрд гривен.

Всего за октябрь 2021 года на пенсии направлено 43,8 млрд гривен, что больше, чем в сентябре (43,4 млрд гривен), однако меньше, чем в августе (44,3 млрд гривен).


Инфографика: Пенсионный фонд

Напомним, по состоянию на 1 октября средняя пенсия по стране достигла показателя 3 915,75 грн. Таким образом, средний размер пенсии за III квартал вырос на 136,97 гривен или на 3,6%.

Самые высокие средние пенсии получают жители столицы – средний размер выплаты в Киеве в октябре составил 5 397 грн. В то же время наименьший показатель зафиксирован в Тернопольской области – 3 030 грн.

Справка Finance.ua:

  • с 1 декабря 2021 года в связи с ростом минимальной зарплаты повысится минимальная пенсия по возрасту для пенсионеров в возрасте от 65 лет при наличии у них страхового стажа 30/35 лет с 2 400 до 2 600 грн (40% от увеличенной МЗП с 6 500);
  • Министерство социальной политики готовит новую модель накопительных взносов;

Как накопить на пенсию? Как докупить страховой стаж к пенсии? Стоит ли вкладывать в НПФ? Ответы на эти и другие вопросы о пенсиях вы сможете найти в в телеграм-канале Finance_ukr.

По материалам Finance.UA
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