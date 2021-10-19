Украинские модераторы Facebook являются самыми низкооплачиваемыми

Модераторы контента в Facebook, которые работают в штате компании-подрядчика Accenture, жалуются на низкие зарплаты. Их максимальная почасовая ставка не превышает $18,50, при этом модераторы, говорящие на украинском и испанском языках, получают меньше всех.
Об этом сообщает The Verge.
О чем речь? Крупные технологические компании, в том числе Facebook, передают функции модерации контента сторонним подрядчикам, и Accenture — одна из крупнейших компаний, занимающихся этим.
Почасовая ставка в Accenture колеблется от $16,50 до $18,50. Модераторы, говорящие на украинском и испанском языках, получают зарплату исключительно по нижней грани этой шкалы и лишены и премии в $2 за владение несколькими языками.
Как сообщают штатные модераторы, работающие в Accenture, компания постоянно игнорирует просьбы модераторов о повышении заработной платы. При этом Accenture получила контракт от социальной сети на сумму $500 млн, а зарплата CEO компании — $17 млн в год.
Читайте также: Facebook планирует ребрендинг компании под новым названием
Модераторы Facebook часто сталкиваются с очень неприятным контентом, а постоянная работа с таким контентом неизбежно влияет на сотрудника. Юристы, подающие в суд на Facebook, подсчитали, что у половины всех модераторов могут развиться психические расстройства.
Несмотря на это, согласно Foxglove Legal, некоммерческой организации, поддерживающей модераторов, Accenture предлагает модераторам доступ только к тренерам по поведению, а не профессиональную психологическую помощь.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Рекордный урожай не спасет: Украина в этом году будет вынуждена импортировать зерноВчера, 06:17 - 4150 10
Инспекторам запретили останавливать автомобили «для профилактики»Вчера, 18:39 - 3713 4
Fiat представил компактный кроссовер Pulse за 14 тысяч долларовПозавчера, 02:00 - 3938 2
Сколько будут давать за доллар в ноябре: прогнозы украинских банкировПозавчера, 10:10 - 97563 2
С Подольского мостового перехода будет еще один съезд на ТроещинуВчера, 05:01 - 737 1
Рекордный урожай не спасет: Украина в этом году будет вынуждена импортировать зерноВчера, 06:17 - 4150 10
Инспекторам запретили останавливать автомобили «для профилактики»Вчера, 18:39 - 3713 4
Когда можно расторгнуть договор дарения: все основанияВчера, 08:33 - 2589
Как изменились цены на аренду квартир в УкраинеВчера, 09:33 - 1423
Сколько стоит купить землю в Киеве (цены по районам)Вчера, 08:15 - 1284
Apple представила новую линейку MacBook Pro и третье поколение AirPods19.10.2021, 12:10 - 464
Электросамолет Rolls-Royce совершил первый полет (фото, видео)17.09.2021, 12:10 - 3625 3
SpaceX запустила на орбиту новую группу спутников Starlink (видео)14.09.2021, 10:46 - 1054 1
В Голландии напечатали самый длинный мост для велосипедов (фото)13.09.2021, 11:33 - 2799 1
Роботы-патрульные начали следить за порядком в Сингапуре12.09.2021, 11:56 - 2213 1