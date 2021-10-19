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Украинские модераторы Facebook являются самыми низкооплачиваемыми

Украинские модераторы Facebook являются самыми низкооплачиваемыми

Модераторы контента в Facebook, которые работают в штате компании-подрядчика Accenture, жалуются на низкие зарплаты. Их максимальная почасовая ставка не превышает $18,50, при этом модераторы, говорящие на украинском и испанском языках, получают меньше всех.

Об этом сообщает The Verge.

О чем речь? Крупные технологические компании, в том числе Facebook, передают функции модерации контента сторонним подрядчикам, и Accenture — одна из крупнейших компаний, занимающихся этим.

Почасовая ставка в Accenture колеблется от $16,50 до $18,50. Модераторы, говорящие на украинском и испанском языках, получают зарплату исключительно по нижней грани этой шкалы и лишены и премии в $2 за владение несколькими языками.

Как сообщают штатные модераторы, работающие в Accenture, компания постоянно игнорирует просьбы модераторов о повышении заработной платы. При этом Accenture получила контракт от социальной сети на сумму $500 млн, а зарплата CEO компании — $17 млн в год.

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Модераторы Facebook часто сталкиваются с очень неприятным контентом, а постоянная работа с таким контентом неизбежно влияет на сотрудника. Юристы, подающие в суд на Facebook, подсчитали, что у половины всех модераторов могут развиться психические расстройства.

Несмотря на это, согласно Foxglove Legal, некоммерческой организации, поддерживающей модераторов, Accenture предлагает модераторам доступ только к тренерам по поведению, а не профессиональную психологическую помощь.

По материалам ain.ua
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