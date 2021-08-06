Facebook планирует ребрендинг компании под новым названием

Компания Facebook, которой принадлежит одноименная социальная сеть, а также Instagram и WhatsApp, в ближайшее время может сменить название.
Об этом сообщает The Verge.
По данным издания, новое название пока не известно. Марк Цукерберг сообщит о ребрендинге на ежегодной конференции Connect, которая запланирована на 28 октября, однако это может произойти и раньше.
Отмечается, что компания хочет показать, что социальная сеть – один из многих продуктов, которые она развивает. Официальных комментариев от Facebook пока не было.
Издание отмечает, что новое название может быть отсылкой к концепции метавселенной, которой сейчас занимается Марк Цукерберг. В июле он рассказал The Verge, что в течение следующих нескольких лет Facebook «совершит переход от восприятия нас как компании социальных сетей к компании метавселенной».
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