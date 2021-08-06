Украина одобрила дипломатический безвиз с Саудовской Аравией

Кабинет министров Украины во время заседания правительства одобрил дипломатический безвиз с Саудовской Аравией. Теперь обладателям дипломатических и служебных паспортов не нужно оформлять краткосрочные визы.

Отметим, на сегодня между Украиной и Саудовской Аравией действует асимметричный визовый режим. Украинцы должны оформлять визы для поездок в СА, а саудовцы для поездок в Украину – нет. С августа прошлого года они могут въезжать на 90 дней в течение 180 дней или следовать транзитом через Украину без виз.

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Сегодняшним решением Кабмин согласовал проект меморандума о взаимной отмене краткосрочных виз для предъявителей дипломатических, специальных и служебных паспортов.

Положениями проекта предусматривается возможность для граждан Украины с дипломатическими или служебными паспортами совершать безвизовые поездки сроком до 90 дней в течение 180 дней.