Марченко — о достижении договоренности с МВФ: открыты для нового транша

Украина и Международный валютный фонд достигли договоренности относительно первого пересмотра программы Stand-by. Сейчас это позволяет двигаться к получению очередного транша.
Об этом в эфире 24 Канала рассказал министр финансов Украины Сергей Марченко. Он сообщил, что Украина достигла существенного прогресса в переговорах.
«Вчера (18 октября. — Ред.) была достигнута договоренность на уровне персонала staff-level agreement, который нам позволяет дальше двигаться к получению транша. Мы фактически выполнили те обязательства, которые должны были выполнить», — сказал глава Минфина.
Он добавил, что сейчас ключевой задачей со стороны МВФ — технически подготовить соответствующие документы.
Правительству, в свою очередь, нужно выполнить предварительные меры — речь идет о голосовании закона о Национальном антикоррупционном бюро, внесении изменений, и закон о Национальном банке Украины.
В частности, есть вопросы относительно судебной реформы, фискальной части аудита коронавирусного фонда и отдельных юридических лиц.
«Многие мероприятия за последние 5 лет были сделаны. Фонд это оценил и сейчас мы открыты для получения очередного транша. Осталось сделать кое-что основное — это Нацбанк и НАБУ (законы. — Ред.), — отметил Сергей Марченко.
Также министр финансов объяснил, что сейчас переговоры с МВФ свидетельствуют о том, что Украина имеет возможность выполнить взятые на себя обязательства по созданию предпосылок для судебной реформы в частности. Международный валютный фонд не видит в этом проблем.
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