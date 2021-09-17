0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 82 0

Марченко — о достижении договоренности с МВФ: открыты для нового транша

Марченко — о достижении договоренности с МВФ: открыты для нового транша

Украина и Международный валютный фонд достигли договоренности относительно первого пересмотра программы Stand-by. Сейчас это позволяет двигаться к получению очередного транша.

Об этом в эфире 24 Канала рассказал министр финансов Украины Сергей Марченко. Он сообщил, что Украина достигла существенного прогресса в переговорах.

«Вчера (18 октября. — Ред.) была достигнута договоренность на уровне персонала staff-level agreement, который нам позволяет дальше двигаться к получению транша. Мы фактически выполнили те обязательства, которые должны были выполнить», — сказал глава Минфина.

Он добавил, что сейчас ключевой задачей со стороны МВФ — технически подготовить соответствующие документы.

Правительству, в свою очередь, нужно выполнить предварительные меры — речь идет о голосовании закона о Национальном антикоррупционном бюро, внесении изменений, и закон о Национальном банке Украины.

В частности, есть вопросы относительно судебной реформы, фискальной части аудита коронавирусного фонда и отдельных юридических лиц.

«Многие мероприятия за последние 5 лет были сделаны. Фонд это оценил и сейчас мы открыты для получения очередного транша. Осталось сделать кое-что основное — это Нацбанк и НАБУ (законы. — Ред.), — отметил Сергей Марченко.

Также министр финансов объяснил, что сейчас переговоры с МВФ свидетельствуют о том, что Украина имеет возможность выполнить взятые на себя обязательства по созданию предпосылок для судебной реформы в частности. Международный валютный фонд не видит в этом проблем.

Справка Finance.ua:

  • Международный валютный фонд и правительство Украины заключили предварительное соглашение на уровне персонала о продлении программы кредитования и выделении Украине транша в размере около 700 миллионов долларов;
  • договоренность между МВФ и Украиной является «обновленным набором экономической, финансовой и структурной политики», что имеет целью преодоление кризиса, вызванного пандемией COVID-19;
  • при этом делается акцент на сохранении макроэкономической и финансовой стабильности, уменьшении уязвимости, а также преодолении ключевых преград для частных инвестиций.
По материалам Телеканал 24
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Все, что мы знаем про:Минфин Украины
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.