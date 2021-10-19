Сколько стоят частные дома в Украине: эксперт озвучил прогноз

По истечении нескольких месяцев в Украине выросла цена на частные дома. Так, в период с июля по сентябрь жилье загородом неподалеку крупных городов (Харьков, Киев, Одесса, Львов и Днепр) подорожало на 3-5%.

Об этом рассказал председатель Ассоциации специалистов по недвижимости (риелторов) Украины (АСНУ) Юрий Пита.

За квадратный метр в частном доме под Киевом просят 1-1,5 тыс. долларов.

В других крупных городах стоимость подобных объектов в среднем на 20% ниже. По словам Питы, больше всего выросли в цене дома, площадь которых до 150 кв.м., и которые располагаются до 20 км от черты города.

Цена на другие дома выросла порядка на 2,5-3%. При этом глава АСНУ отмечает, что рост стоимости уже заторможен в связи с реализацией спроса на частные дома практически на 90%.

Кроме того, идет на спад и спрос на частные усадьбы — количество потенциальных покупателей снижается. Риэлторы прогнозируют, что до конца текущего года, цены в сегменте частных усадеб будут стабильными с несущественными колебаниями около 1,5% на дома с небольшой площадью.

Справка Finance.ua:

рынок долгосрочной аренды жилой недвижимости вышел из коронакризиса. Об этом свидетельствует рост аппетита со стороны арендодателей. За январь-сентябрь 2021 года средняя месячная стоимость аренды однокомнатной квартиры в Киеве выросла на 8% до 426 долл. (11,3 тыс. грн), двухкомнатной – на 16% до 552 долл. (14,67 тыс. грн);

в целом, средние цены на аренду однокомнатной квартиры в столице Украины в 2021 году выше даже тех, что были в докризисном 2019 году. Исключения – январь, июль и сентябрь. Два года назад в эти месяцы снять квартиру было дороже, чем в 2021 году.

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