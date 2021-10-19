В Украине заработают спецкамеры для «карантинного» контроля: главный санврач раскрыл детали

Чиновники Минздрава изучают возможность использования камер видеофиксации для мониторинга соблюдения противоэпидемических требований.
Об этом сообщил журналистам главный санитарный врач Игорь Кузин.
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По его словам, речь идет об использовании специального программного обеспечения, которое не позволяет идентифицировать лицо, но в течение нескольких часов выдает финальные цифры, сколько было нарушений дистанции, масочного режима
Он не раз акцентировал, что при внедрении пилотного проекта видеофиксации ни одно лицо не будет идентифицировано и не будут применяться никакие штрафные санкции.
«В свою очередь Минздрав будет получать информацию об общем проценте соблюдения противоэпидемических требований. Если результат будет нас устраивать, то проект распространится и на другие области страны», — добавил Кузин.
Проект инициирован ВОЗ и в настоящее время находится на финальной стадии разработки. Сейчас проходит этап окончательной биоэтической экспертизы, и если она даст положительное заключение, то министерство сможет перейти к началу этого проекта.
Ранее Кузин анонсировал, что в ноябре в двух крупнейших городах Украины заработают первые видеокамеры для контроля за соблюдением масочного режима и социальной дистанции.
Напомним, с 21 октября в Украине стартуют массовые проверки заведений общественного питания, транспорта, рынков и других мест скопления людей. Мобильные группы будут сканировать QR-коды Covid-сертификатов с помощью специальных планшетов.
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