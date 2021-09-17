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Кабмин не планирует вводить общенациональный локдаун - Радуцкий

Кабмин не планирует вводить общенациональный локдаун - Радуцкий

Председатель парламентского комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий рассказал, что правительство не планирует вводить в Украине общенациональный локдаун.

Об этом передает Интер.

Радуцкий отметил, что сейчас в Украине около 8 млн человек имеют одну прививку, около 6,5 млн получили уже обе дозы вакцины, что «позволяет работать в адаптивном карантине».

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«Общенационального локдауна премьер-министр и правительство не планируют», — подчеркнул он.

Радуцкий отметил, что центральная власть вводит лишь «желтый» и «оранжевый» уровень эпидопасности.

«Сегодня на центральном уровне мы вводим только „желтый“ уровень опасности — это опасный уровень, но уже на местах власти вводят те меры, которые соответствуют состоянию заболеваемости, наличию свободных мест и коек в больницах, обеспеченности пациентов кислородом», — добавил он.

По материалам Espreso.tv
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