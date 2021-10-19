Можно ли зарегистрировать автомобиль на ребенка, и как это сделать

Потребность зарегистрировать авто на ребенка возникает в силу разных обстоятельств. Если человек моложе 14-ти, это возможно только в случае наследования.
Об этом пишет Авто24.
Так, опираясь на п. 23 Постановления Кабмина Украины №1388 от 7.09.1998 г., можно сказать, что зарегистрировать автомобиль можно на гражданина, которому уже исполнилось 14 лет. Можно и на более младшего, но при условии, что машину он получает в наследство.
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В любом случае, регистрацию можно осуществить только при наличии нотариально заверенного согласия родителей или опекунов ребенка.
Для регистрации автомобиля на несовершеннолетнего гражданина нужно прибыть в сервисный центр МВД (СЦ МВД) вместе с таким комплектом документов:
В целом процедура регистрации автомобиля на несовершеннолетнего не отличается от тех же действий в отношении взрослого человека. Но в регистрационные документы в СЦ МВД будет внесена информация о родителях (попечителях) и отметка о том, что запрещается перерегистрация этого авто с целью отчуждения и снятия его с учета без разрешения родителей или разрешения государственного органа опеки и попечительства.
Когда юный владелец достигнет возраста 18 лет, все ограничения по перерегистрации его авто и снятия его с учета автоматически отменяются.
«Наконец, следует добавить, что зарегистрировать автомобиль на несовершеннолетнего можно двумя путями – предварительно подарив ему машину или продав ее ему. Соглашение соответственно о дарении или продаже составляется в сервисном центре МВД непосредственно во время регистрации (перерегистрации) машины на ребенка как нового владельца. Кроме того, юридически оформить собственность на ребенка можно у нотариуса, а затем зарегистрировать машину на нее уже в сервисном центре. Но этот путь более затратный – и в плане времени, и в плане денег, чем полный комплекс услуг в СЦ МВД», — говорят специалисты.
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