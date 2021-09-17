Подарок на совершеннолетие: особенности открытия депозита в пользу третьего лица

Если вы хотите накопить средства в банке для детей или внуков или подарить средства родственникам или друзьям не в конверте, а в виде банковского вклада, можно воспользоваться такой услугой как открытие вклада в пользу третьего лица.
Finance.ua узнал от Фонда гарантирования вкладов физических лиц об условиях таких договоров.
Существенным условием договоров в пользу третьего лица является обязательное указание фамилии, имени и отчества этого лица. При этом документы третьего лица и его присутствие при заключении договора не требуется.
Особенности заключения такого договора:
Если третье лицо отказалось от вклада, то тот, кто открыл этот вклад, имеет право требовать от банка его возврата или перевода на свое имя.
До приобретения третьим лицом, в пользу которого открыт банковский вклад (депозит), прав вкладчика, они принадлежат тому, кто этот вклад сделал. В таком случае лицо, открывшее депозит:
“Существует еще один вариант депозита на третье лицо – открытие депозита по доверенности, полученной от последнего. Обратите внимание, что в этом случае право собственности на вклад и соответственно на гарантированное возмещение сразу принадлежит человеку, на чье имя он открыт, и который соответственно имеет статус вкладчика”, – добавили в ФГВФЛ.
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