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Подарок на совершеннолетие: особенности открытия депозита в пользу третьего лица

Подарок на совершеннолетие: особенности открытия депозита в пользу третьего лица

Если вы хотите накопить средства в банке для детей или внуков или подарить средства родственникам или друзьям не в конверте, а в виде банковского вклада, можно воспользоваться такой услугой как открытие вклада в пользу третьего лица.

Finance.ua узнал от Фонда гарантирования вкладов физических лиц об условиях таких договоров.

Существенным условием договоров в пользу третьего лица является обязательное указание фамилии, имени и отчества этого лица. При этом документы третьего лица и его присутствие при заключении договора не требуется.

Особенности заключения такого договора:

  • пока лицо, в пользу которого открыли депозит, не вступит в права вкладчика, вклад принадлежит тому, кто его открыл. То есть до указанного момента такое лицо может получать проценты по вкладу, досрочно расторгнуть или изменить договор по соглашению с банком;
  • третье лицо приобретает права вкладчика только при предъявлении к банку первого требования и документа, удостоверяющего личность, а также ИНН;
  • с момента получения банком такого обращения происходит замена стороны в обязательстве и лицо, заключившее договор, теряет все права вкладчика по нему.

Если третье лицо отказалось от вклада, то тот, кто открыл этот вклад, имеет право требовать от банка его возврата или перевода на свое имя.

До приобретения третьим лицом, в пользу которого открыт банковский вклад (депозит), прав вкладчика, они принадлежат тому, кто этот вклад сделал. В таком случае лицо, открывшее депозит:

  • имеет право требования на вклад;
  • в случае банкротства банка получит от Фонда гарантирования вкладов возмещение в пределах гарантируемой суммы.

“Существует еще один вариант депозита на третье лицо – открытие депозита по доверенности, полученной от последнего. Обратите внимание, что в этом случае право собственности на вклад и соответственно на гарантированное возмещение сразу принадлежит человеку, на чье имя он открыт, и который соответственно имеет статус вкладчика”, – добавили в ФГВФЛ.

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По материалам Finance.UA
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