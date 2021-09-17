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Wizz Air откроет 26 новых маршрутов из Украины: какими будут цены на билеты

Wizz Air откроет 26 новых маршрутов из Украины: какими будут цены на билеты

Сегодня, 13 октября, венгерский авиаперевозчик Wizz Air на пресс-конференции объявил о предстоящем масштабном расширении своей полетной программы из Украины — в 2022 году планируется запуск 23 новых рейсов из четырех аэропортов Украины, еще 3 направления откроют в декабре 2021 года.

В частности, из аэропорта Киев будут запущены рейсы в Париж (Бове), Эйндховен, Брюссель (Шарлеруа), Ниццу, Барселону, Мадрид, Аликанте, Малагу, Порту, Пальму-де-Майорка, Ханью, Базель.

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Из Львова запланированы перелеты в Мадрид, Эйндховен, Париж (Бове), Барселону, Ниццу, Тревизо, Брюссель (Шарлеруа), Афины, Салоники.

Из Одессы — в Лондон (Лутон), Пардубице, Афины; из Харькова — в Салоники и Пардубице.

Рейсы из Киева в Париж, Эйндховен и Брюссель стартуют с декабря 2021 года, остальные — весной и летом 2022 года.

Как отметили в авиакомпании, после запуска новых маршрутов Wizz Air будет летать из Украины в 22 страны вместо нынешних 18. Также всего будет насчитываться 117 маршрутов из нашей страны.

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«Мы рассчитываем, что новые маршруты увеличат наш пассажиропоток из Украины на 120%», — заявил Роберт Кери, президент авиакомпании Wizz Air.

Список анонсированных рейсов:

  • Киев – Париж (Бове) — с 17 декабря 2021 года, по понедельникам и пятницам;
  • Киев — Эйндховен — с 18 декабря, вторник, суббота;
  • Киев — Брюссель (Шарлеруа) — с 19 декабря, среда, воскресенье;
  • Киев — Ницца — с 3 мая 2022 года, по вторникам, субботам;
  • Киев — Барселона — с 27 марта, по понедельникам, средам, пятницам, субботам; с 1 августа — ежедневно;
  • Киев — Мадрид — с 3 мая, вторник, четверг, суббота; с 1 июля — понедельник, среда, пятница, воскресенье;
  • Киев — Аликанте — со 2 июля, вторник, четверг, суббота;
  • Киев -Малага — с 3 мая, понедельник, пятница; с 3 июля — понедельник, среда, пятница, воскресенье;
  • Киев — Порту — с 1 июля, понедельник, пятница;
  • Киев — Пальма-де-Майорка — с 1 августа, понедельник, пятница;
  • Киев — Ханья — со 2 августа, вторник, суббота;
  • Киев — Базель-Мюлуз-Фрайбург — с 1 августа, понедельник, пятница;
  • Львов – Мадрид — с 27 марта, по четвергам и воскресеньям;
  • Львов — Эйндховен — с 27 марта, по четвергам и воскресеньям;
  • Львов — Париж (Бове) — с 28 марта, понедельник, среда, пятница;
  • Львов — Барселона — с 28 марта, понедельник, пятница; с 1 июня — понедельник, среда, пятница;
  • Львов-Ницца — с 1 июня, среда, воскресенье;
  • Львов — Тревизо (Венеция) — со 2 июня, четверг, воскресенье;
  • Львов- Брюссель (Шарлеруа) — с 1 июня, среда, пятница;
  • Львов — Афины — с 4 июня, вторник, суббота;
  • Львов — Салоники — со 2 июня, четверг, воскресенье.
  • Одесса – Лондон (Лутон) — с 27 марта, по четвергам и воскресеньям;
  • Одесса — Пардубице (Прага) — со 2 июля, вторник, суббота;
  • Одесса — Афины — со 2 июля, вторник, суббота;
  • Харьков — Салоники — с 29 марта, вторник, суббота;
  • Харьков — Пардубице — со 2 июня — четверг, воскресенье.

Цены. Перевозчик назвал промо-цены на новые направления (в зависимости от направления) — от 809 грн и от 969 грн.

По материалам Центр транспортных стратегий
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