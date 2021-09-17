Wizz Air откроет 26 новых маршрутов из Украины: какими будут цены на билеты

Сегодня, 13 октября, венгерский авиаперевозчик Wizz Air на пресс-конференции объявил о предстоящем масштабном расширении своей полетной программы из Украины — в 2022 году планируется запуск 23 новых рейсов из четырех аэропортов Украины, еще 3 направления откроют в декабре 2021 года.
В частности, из аэропорта Киев будут запущены рейсы в Париж (Бове), Эйндховен, Брюссель (Шарлеруа), Ниццу, Барселону, Мадрид, Аликанте, Малагу, Порту, Пальму-де-Майорка, Ханью, Базель.
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Из Львова запланированы перелеты в Мадрид, Эйндховен, Париж (Бове), Барселону, Ниццу, Тревизо, Брюссель (Шарлеруа), Афины, Салоники.
Из Одессы — в Лондон (Лутон), Пардубице, Афины; из Харькова — в Салоники и Пардубице.
Рейсы из Киева в Париж, Эйндховен и Брюссель стартуют с декабря 2021 года, остальные — весной и летом 2022 года.
Как отметили в авиакомпании, после запуска новых маршрутов Wizz Air будет летать из Украины в 22 страны вместо нынешних 18. Также всего будет насчитываться 117 маршрутов из нашей страны.
«Мы рассчитываем, что новые маршруты увеличат наш пассажиропоток из Украины на 120%», — заявил Роберт Кери, президент авиакомпании Wizz Air.
Список анонсированных рейсов:
Цены. Перевозчик назвал промо-цены на новые направления (в зависимости от направления) — от 809 грн и от 969 грн.
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