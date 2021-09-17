В Украине конфискуют часть уже растаможенных авто на «еврономерах»: кто рискует остаться без авто

Владельцы автомобилей на европейских номерах сталкиваются с проблемами даже после растаможки «еврономеров».

Основная проблема у владельцев авто на «еврономерах» возникает уже после растаможки, на этапе постановки машины на учет, если в ходе прохождения экспертной проверки на кузове машины выявляются повреждение или полное отсутствие VIN-кода.

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Как заявил автоюрист Иван Казачук, в этом случае автомобиль подлежит изъятию прямо во время экспертизы в сервисных центрах МВД (МРЭО).

Данная проблема возникает потому, что украинцы покупали в ЕС старые авто и зачастую с поврежденными VIN-кодами.

Иногда повреждение кода может быть результатом коррозии, но зачастую код повреждают умышленно.

«Самостоятельную проверку VIN-номера нужно сделать еще до снятия автомобиля с учета. Просто посмотрите, все ли цифры, буквы есть, такие же они, как в техпаспорте, нет ли посторонних вмешательств или ржавчины, которая не позволит эксперту в МРЭО проверить этот номер», — отметил эксперт.

Если же в Сервисном центре посчитают, что номер умышленно могли сделать нечитаемым, правоохранители начнут уголовное производство. В случае изъятия автомобиля, деньги, уплаченные за растаможку, возвращению не подлежат.

«Чаще всего факты критических повреждений VIN-номера обнаруживаются уже в Сервисных центрах, когда поздно что-либо делать», — говорит эксперт.

«Если было вмешательство и VIN-код поддельный, здесь основной задачей будет доказать, что это сделал не нынешний владелец, и что он лишь стал жертвой ситуации, поскольку купил машину думая, что она легальная. От штрафа в 170 тыс. грн владелец „еврономера“ в данном случае застрахован, потому что это штраф за то, что автомобиль не был растаможен. А здесь выходит такая ситуация, что человек растаможился, но потом не смог поставить машину на учет из-за таких вот моментов по VIN-номеру», — подчеркивает эксперт.