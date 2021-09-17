Сколько стоит продать пай? Названа стоимость оформления сделки

Сегодня стоимость заключения сделки купли-продажи земельного участка пая составляет примерно 10 тыс. грн.

Об этом рассказал советник финансирования программы USAID AGRO Николай Волков.

Читайте также: Эксперт рассказал, когда в Украине подорожает земля

А вот стоимость заключения сделки с кредитованием, по его словам, – 25 тыс. грн при стоимости сделки в 130 тыс. грн.

«То есть 20% стоимости сделки потянули только затраты, нотариус, оценка, комиссия банка, и это без процентов. Соответственно, это говорит о том, что работать таким образом не эффективно. Почему такие дорогие расходы? Потому что, во-первых, у нотариуса фиксированная ставка, во-вторых, он тратит на это целый день. Считаю, что без кардинального изменения подходов к этому процессу, он и в дальнейшем будет «хромать», – отметил эксперт.

По его мнению, программа стимулирования кредитов увеличит количество клиентов, которые захотят приобрести земельный участок в кредит, а Минюст и другие будут вынуждены менять процессы.

«Сейчас ведомства озвучивают, что для определенной категории клиентов будет возможность покупки земельного участка в кредит под 3% годовых. Сейчас процесс кредитования под покупку земли рассматривается на двух уровнях. Один из них – программа «Доступные кредиты 5-7-9». Ее должны менять однозначно. И там может быть предусмотрен детализированный механизм по выдаче льготных кредитов. Но пока его нет», – добавил Николай Волков.

Также существует госпрограмма стимулирования кредитования – это государственные гарантии, которые предоставляются на 50% стоимости кредита. Она будет побуждать банки финансировать новых клиентов.