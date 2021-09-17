Украинцы стали чаще жаловаться на услуги ЖКХ

С начала года в территориальные органы Госпродпотребслужбы поступило более 17,9 тысяч предложений, обращений, жалоб и заявлений от потребителей. При этом почти половина жалоб касались качества услуг ЖКХ.
Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
«Очень важно, чтобы люди, потребительские права которых были нарушены, знали о том, что мы можем их защитить. Сегодня мы много работаем над тем, чтобы диджитализировать процесс подачи и обработки обращений, сделать его более удобным», – отметила председатель Госпродпотребслужбы Владислава Магалецкая.
Читайте также: В «Киевтеплоэнерго» вольют 2 млрд грн, чтобы не повышать тарифі
Из всего количества обращений, поступивших в территориальные органы Госпродпотребслужбы за 9 месяцев 2021 года:
Другие обращения касались приобретения товаров через Интернет, вне торговых или офисных помещений и при заключении договора на расстоянии.
По результатам рассмотрения обращений потребителям возвращено 7,6 млн грн за некачественные товары и предоставленные услуги.
Кстати, в телеграм-канале Finance_ukr мы часто публикуем лайфхаки, как экономить на оплате коммунальных услуг.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Какие документы необходимы для поездок между регионами с 21 октября (инфографика)Вчера, 11:05 - 9456 4
В Украине начали останавливать водителей, у которых есть долги по коммуналке, алиментам и штрафам3 ч. назад - 804 3
monobank запускает виртуальную SIM-карту от lifecellВчера, 10:40 - 1667 3
Ericsson запитала станцию 5G при помощи лазера13 ч. назад - 195 2
В Украине будут развивать зеленые виды транспортаВчера, 19:30 - 347 2
Wizz Air откроет 26 новых маршрутов из Украины: какими будут цены на билетыВчера, 17:01 - 1034
J.P. Morgan спрогнозировал курс гривны на 2022 годВчера, 20:02 - 1007
Процедура принудительного взыскания долгов по штрафам за нарушение ПДДВчера, 14:03 - 916
Добровольная налоговая амнистия: украинцы задекларировали почти 100 миллионовВчера, 15:45 - 873 2
Киевляне могут получить отопление раньше: условиеВчера, 15:05 - 809 1
Электросамолет Rolls-Royce совершил первый полет (фото, видео)17.09.2021, 12:10 - 2969 2
SpaceX запустила на орбиту новую группу спутников Starlink (видео)14.09.2021, 10:46 - 818 1
В Голландии напечатали самый длинный мост для велосипедов (фото)13.09.2021, 11:33 - 2372 1
Роботы-патрульные начали следить за порядком в Сингапуре12.09.2021, 11:56 - 1833 1
Украино-американская компания Firefly Aerospace запустила ракету Alpha03.09.2021, 11:20 - 1510 5