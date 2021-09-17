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Украинцы стали чаще жаловаться на услуги ЖКХ

Украинцы стали чаще жаловаться на услуги ЖКХ

С начала года в территориальные органы Госпродпотребслужбы поступило более 17,9 тысяч предложений, обращений, жалоб и заявлений от потребителей. При этом почти половина жалоб касались качества услуг ЖКХ.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Очень важно, чтобы люди, потребительские права которых были нарушены, знали о том, что мы можем их защитить. Сегодня мы много работаем над тем, чтобы диджитализировать процесс подачи и обработки обращений, сделать его более удобным», – отметила председатель Госпродпотребслужбы Владислава Магалецкая.

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Из всего количества обращений, поступивших в территориальные органы Госпродпотребслужбы за 9 месяцев 2021 года:

  • 45% касались качества предоставляемых услуг (из них 43% – качества жилищно-коммунальных услуг, 2% – качества финансовых и банковских услуг);
  • 37% обращений потребителей касались качества непродовольственных товаров;
  • 5% – качества продовольственных товаров.

Другие обращения касались приобретения товаров через Интернет, вне торговых или офисных помещений и при заключении договора на расстоянии.

По результатам рассмотрения обращений потребителям возвращено 7,6 млн грн за некачественные товары и предоставленные услуги.

Кстати, в телеграм-канале Finance_ukr мы часто публикуем лайфхаки, как экономить на оплате коммунальных услуг.

По материалам Finance.UA
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