Tesla выпустила обновление для новых Model S со штурвалом

После нескольких задержек Tesla в июне этого года начала поставки обновлённых электромобилей Model S, для которых руль в форме штурвала стал безальтернативным органом управления. Подрулевые переключатели, которые в большинстве автомобилей управляют светом и стеклоочистителями, тоже упразднены, но в свежем обновлении ПО добавлены функции, облегчающие пользование электромобилем.

Помимо сенсорных кнопок на приливах ступицы штурвала управлять светотехникой и щётками стеклоочистителя можно при помощи круглых манипуляторов с обратной связью, до которых удобно дотягиваться большими пальцами рук.

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Как поясняет Electrek, на электромобиле Tesla со штурвалом включать и отключать указатели поворота, а также дальний свет и щётки «дворников» теперь можно именно при помощи этого набора органов управления.

Навигационная система помогает машине автоматически выключать указатели поворота, причём обновлённое ПО позволяет не отключать указатель поворота преждевременно при выполнении длительных поэтапных манёвров. Водитель всегда имеет возможность включать и отключать указатель поворота вручную.

Стеклоочистители теперь адаптированы к режиму работы в условиях снегопада — режим подачи омывающей жидкости будет изменяться в зависимости от скорости движения, не говоря уже о ритмичности работы самих щёток.

Обновлённая Tesla Model S получила новый блок тяговых аккумуляторов, который лучше адаптирован к условиям работы в холодном климате. При движении к сверхмощной зарядной станции Supercharger батарея сама заранее достигнет оптимальной температуры для скорейшего пополнения заряда.

Настройками микроклимата можно управлять со смартфона, и после зимней стоянки создать комфортные условия в салоне Tesla Model S можно будет и путём заблаговременного автоматического включения подогрева сидения в дистанционном режиме. Наконец, в новой Model S можно включить на короткий период режим защиты от биологического оружия, который создаст избыточное давление в салоне электромобиля, вытеснив вредные примеси и потенциальные источники аллергии.