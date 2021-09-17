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Tesla подняла цены на популярные модели авто: сколько стоят электромобили сейчас

Tesla подняла цены на популярные модели авто: сколько стоят электромобили сейчас

Tesla повысила цены на электромобили Model 3 и Model Y. Самое дешевое авто сейчас стоит 42 тысячи долларов. Илон Маск заявил, что рост цен частично связан с проблемами цепочки поставок.

В течение первого полугодия 2021 года Tesla уже активно повышала цены, однако в последний раз увеличение стоимости произошло еще в июле. Поскольку спрос на новые авто компании наибольший на рынке электромобилей, эксперты прогнозируют, что продукция будет дорожать и в дальнейшем.

Цены на Tesla Model 3. Tesla увеличила цену на две конфигурации Model 3 – Standart Range Plus и Performance. Актуальная стоимость различных конфигураций модели сейчас следующая:

  • Tesla Model 3 Standart Range Plus – 41 990 долларов (вместо 39 990 долларов);
  • Tesla Model 3 Long Range AWD – 49 990 долларов (цена не изменилась);
  • Tesla Model 3 Performance – 57 990 долларов (вместо 56 990 долларов).

Самый существенный рост стоимости – 2 тысячи долларов для Standart Range Plus, и это самое дешевое авто от Tesla. В начале 2021 года стоимость такой конфигурации составляла 36 990 долларов, что на 5 тысяч долларов или 13% меньше, чем сегодня.

Цены на Tesla Model Y. Model Y также выросла в стоимости – обе конфигурации авто подорожали:

  • Tesla Model Y Long Range – 54 990 долларов (вместо 52 990 долларов);
  • Tesla Model Y Performance – 61 990 долларов (вместо 60 990 долларов).

Модель Y Long Range, которая является самым дешевым предложением электровнедорожника, в целом выросла в цене на 4 тысячи долларов по сравнению с апрелем 2021 года.

По материалам Телеканал 24
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