В Минцифры рассказали, когда Украина окончательно откажется от бумажных документов

В августе этого года Президент Владимир Зеленский подписал закон о переводе всех публичных услуг в онлайн. Иными словами, ни один государственный орган не сможет больше требовать бумажные справки. Вся информация будет содержаться в электронных реестрах.
Тогда же премьер Денис Шмыгаль отметил, что это произойдет в течение следующих трех месяцев, а значит, уже к ноябрю. В интервью для Главреда руководитель по развитию электронных услуг в Минцифре Мстислав Баник рассказал, удастся ли уложиться в эти сроки и как все это будет выглядеть для рядового украинца.
Как отметил Баник, в настоящий момент начинается лишь процесс перехода к paperless. «Украина без бумаг» — это долгосрочная история, потому что она состоит:
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«Потому что даже если они останутся в оффлайне, paperless предполагает само представление онлайн — и это наша цель до 2024 года», — заявил Баник.
Как «Украина без бумаг» изменит жизнь украинцев:
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