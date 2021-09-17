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В Минцифры рассказали, когда Украина окончательно откажется от бумажных документов

В Минцифры рассказали, когда Украина окончательно откажется от бумажных документов

В августе этого года Президент Владимир Зеленский подписал закон о переводе всех публичных услуг в онлайн. Иными словами, ни один государственный орган не сможет больше требовать бумажные справки. Вся информация будет содержаться в электронных реестрах.

Тогда же премьер Денис Шмыгаль отметил, что это произойдет в течение следующих трех месяцев, а значит, уже к ноябрю. В интервью для Главреда руководитель по развитию электронных услуг в Минцифре Мстислав Баник рассказал, удастся ли уложиться в эти сроки и как все это будет выглядеть для рядового украинца.

Как отметил Баник, в настоящий момент начинается лишь процесс перехода к paperless. «Украина без бумаг» — это долгосрочная история, потому что она состоит:

  • во-первых, из внедрения цифровых документов. Этот процесс еще продолжается;
  • во-вторых, это налаживание обмена между государственными органами, реестрами и учреждениями, чтобы человек не бегал за справками. Этот процесс также длительный. Впрочем, в Минцифры не планируют растягивать его на 10 лет или больше;
  • в-третьих, это перевод 100% государственных услуг в онлайн.

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«Потому что даже если они останутся в оффлайне, paperless предполагает само представление онлайн — и это наша цель до 2024 года», — заявил Баник.

Как «Украина без бумаг» изменит жизнь украинцев:

  • не надо стоять в длинных очередях, чтобы получить необходимую справку. Сделать это можно будет онлайн, не выходя из дома;
  • получение онлайн-услуги станет намного быстрее;
  • не надо делать дополнительные ксерокопии документов, ведь они и так будут в госреестрах, и чиновники будут иметь к ним доступ;
  • все документы будут в едином электронном реестре и в вашем смартфоне.
По материалам Главред
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