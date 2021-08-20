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Зеленский хочет перевести в онлайн все госуслуги и ввести е-голосование на выборах

Зеленский хочет перевести в онлайн все госуслуги и ввести е-голосование на выборах

Сейчас 26 миллионов украинских граждан могут получить ряд административных услуг через Интернет, а в ближайшие годы система государственных услуг должна полностью перейти в онлайн-формат.

Об этом заявил Президент Владимир Зеленский во время встречи со студентами, преподавателями и представителями экспертной среды Стэнфордского университета в США.

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«Сегодня 26 миллионов украинцев онлайн могут оформить документы при рождении ребенка, пользоваться другими цифровыми документами, получить разрешение на строительство, могут открыть бизнес за 7−15 минут, быстрее, чем в большинстве стран мира. Украина стала первой страной в мире, имеющей цифровой паспорт», — рассказал он.

В то же время Президент проинформировал, что его целью на ближайшие годы является сделать 100% государственных услуг онлайн.

«А в будущем хотим, чтобы все наши граждане Украины имели возможность, по желанию, голосовать на выборах в Интернете», — добавил Зеленский.

Напомним, Президент Владимир Зеленский сейчас находится в США с рабочим визитом по приглашению Президента США Джозефа Байдена. Накануне, 1 сентября, в Белом доме состоялась их встреча.

По материалам Укринформ
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