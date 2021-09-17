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Правила для интернет-магазинов: новый законопроект о защите прав потребителей

Правила для интернет-магазинов: новый законопроект о защите прав потребителей

Депутаты зарегистрировали новый проект Закона о защите прав потребителей. В этой редакции появилась отдельная статья, посвященная правилам для интернет-магазинов, прайс-агрегаторов и маркетплейсов, пишет AIN.UA.

По сравнению с действующим Законом, в этом проекте, в разделе III (о правах потребителей при дистанционной торговле) появилась новая статья 17 «Права потребителя во время приобретения продукции путем электронной торговли».

Эта статья вводит ряд новых правил для интернет-магазинов, а также прайс-агрегаторов и маркетплейсов:

  • интернет-магазин должен предоставить доступ покупателя к договору, который должен находиться на сайте магазина в доступном месте. Это нужно, чтобы покупатель мог прочесть условия договора до того, как оформить заказ на покупку товара;
  • торговые интернет-площадки также должны публиковать на своих сайтах информацию о себе, достаточную для идентификации. В случае юрлиц это: наименование юрлица или его подразделения, его адрес, код по ЕГРПОУ, наличие разрешительных документов или лицензий (если это требуется законодательством, к примеру, для продажи алкоголя). В случае физлиц-предпринимателей это: фамилия, имя и отчество физлица-предпринимателя, адрес, наличие разрешительных документов или лицензий (если это требуется законодательством);
  • компаниям, торгующим в интернете, также предложат добровольно подавать декларации о намерении вести электронную торговлю. В этих декларациях, в частности, должна содержаться информация, достаточная для идентификации такой компании. Реестр таких деклараций будет открытым, его будет вести контролирующий орган в сфере защиты прав потребителей (сейчас это — Государственная служба Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей).

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Также в новом проекте закона есть правила для товаров «с цифровым содержанием». Судя по определениям из законопроекта, это касается, в том числе, продажи софта. Но не очень понятно, будет ли это касаться случаев продажи девайсов с предустановленным ПО. В частности:

  • продавая товар с цифровым содержанием, компания должна предоставлять покупателям данные о наличии и доступности обновлений для него, если это нужно для качества и безопасности такого товара;
  • если пользователь не установил обновление, которое предоставила ему компания-продавец, и это привело к недостаткам товара, продавец не несет ответственности за это. Но только в случае, если он рассказал покупателю о последствиях отказа от обновления, а также, если неправильная установка обновления не была связана с недочетами инструкции.
По материалам Ain.Ua
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