Правила для интернет-магазинов: новый законопроект о защите прав потребителей

Депутаты зарегистрировали новый проект Закона о защите прав потребителей. В этой редакции появилась отдельная статья, посвященная правилам для интернет-магазинов, прайс-агрегаторов и маркетплейсов, пишет AIN.UA.
По сравнению с действующим Законом, в этом проекте, в разделе III (о правах потребителей при дистанционной торговле) появилась новая статья 17 «Права потребителя во время приобретения продукции путем электронной торговли».
Эта статья вводит ряд новых правил для интернет-магазинов, а также прайс-агрегаторов и маркетплейсов:
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Также в новом проекте закона есть правила для товаров «с цифровым содержанием». Судя по определениям из законопроекта, это касается, в том числе, продажи софта. Но не очень понятно, будет ли это касаться случаев продажи девайсов с предустановленным ПО. В частности:
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