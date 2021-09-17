Кто несет ответственность, если из камеры хранения магазина исчезли ваши вещи

Finance.ua как портал, который заботится о ваших средствах, разбирался, может ли охранник не пустить покупателя в магазин с вещами и кто будет нести ответственность, если вещи из камеры хранения исчезнут.

Как отметили в Бюро бесплатной правовой помощи, ответ на это вопрос можно найти в постановлении Кабмина от 15 мая № 833 «Об утверждении Порядка ведения торговой деятельности и правил торгового обслуживания на рынке потребительских товаров».

О чем гласит законодательство?

Согласно постановлению, все субъекты хозяйствования обязаны обеспечить доступ потребителей к торговым объектам без сдачи на хранение личных вещей, кроме товаров, которые реализуются в таких торговых объектах.

То есть, если вы, скажем, пришли в продуктовый магазин с хлебом, который купили в другой булочной, вы должны положить его в камеру хранения. Если же в ваших личных вещах нет товаров, которые можно купить и в этом магазине также – сдавать их в камеру хранения не обязательно.

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Вообще-то не пустить вас в магазин охранник не имеет права. Ведь в своей деятельности они руководствуются, в частности, и ЗУ «Об охранной деятельности», а его ст. 10 прямо указывает, что запрещается совершать действия, посягающие на права, свободы и собственность физлиц, а также ставящие под угрозу их жизнь и здоровье, честь, достоинство и деловую репутацию.

Кто несет ответственность за вещи в камере хранения? Если вы положили свои вещи в камеру хранения, всю ответственность за них несет магазин, даже несмотря на объявление об обратном, которые нередко можно увидеть в торговом зале, поскольку эти надписи прямо противоречат требованиям Гражданского кодекса Украины. Ведь именно на администрацию магазина возложена обязанность создать условия для сохранения вещей потребителей.

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Когда вы кладете свои вещи в камеру хранения магазина, тем самым вы передаете, а магазин, в свою очередь, принимает их на хранение, и это подтверждается выдачей номерного жетона, или какого-либо другого знака, удостоверяющего принятие вещи на хранение, если это установлено законом, другими актами гражданского законодательства или является обычным для этого вида хранения. То есть, фактически вы заключаете с администрацией магазина договор хранения.

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Необходимо заметить, что согласно требованиям Гражданского кодекса, если хранение осуществляется безвозмездно, хранитель обязан заботиться о вещи, как о своей собственной. В случае же утери или повреждения вещей, принятых на хранение, хранитель (в нашем случае – магазин) отвечает на общих основаниях и должен возместить все убытки:

в случае утраты (недостачи) вещей – в размере их стоимости;

в случае повреждения вещей – в размере суммы, на которую снизилась их стоимость.

Что делать, если, совершив покупки, вы не нашли в камере хранения своих вещей? Вызывайте представителей администрации и охрану магазина. Если договориться о добровольной компенсации стоимости пропавших вещей не удастся, тогда:

вызывайте полицию и требуйте составления протокола о пропаже вещей;

требуйте изъятия видеозаписей с камер наблюдения магазина;

фиксируйте все происходящее на камеру своего телефона;

возьмите контактные данные покупателей, ставших свидетелями происшествия.

Если магазин не признает свою вину – вы можете обратиться в суд с исковым заявлением о возмещении не только прямого материального ущерба (стоимости пропавших вещей), а еще и морального вреда, причиненного вам вследствие бездействия администрации магазина.